Вакарчук представил новых членов своей политкоманды

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Лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что к его команде присоединились политики Павел Кухту и Ярослав Железняк. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу «Голоса».

В сообщении представителей «Голоса» отмечается, что Кухту стал программным директором партии. В пресс-службе подчеркнули, что он последние годы «двигал» ряд реформаторских инициатив украинского правительства.

Железняк в партии назвали «одним из лучших» специалистов по связям с Радой, он занял пост заместителя руководителя избирательной кампании «Голоса».

Ранее Вакарчук объяснил, зачем ему нужно участвовать в выборах в Раду.