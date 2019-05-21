Звезда «Игры престолов» оправдал финал сериала

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Актер Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов», ответил на критику финала сериала. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По его словам, финал сериала не является «сексистским».

Он также добавил, что Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен стали самыми интересными героинями сериала.

Харингтон подчеркнул, что они не обязаны быть положительными персонажами.

Ранее сообщалось, что в последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп.