Звезда «Игры престолов» оправдал финал сериала
Актер Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов», ответил на критику финала сериала. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
По его словам, финал сериала не является «сексистским».
Он также добавил, что Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен стали самыми интересными героинями сериала.
Харингтон подчеркнул, что они не обязаны быть положительными персонажами.
Ранее сообщалось, что в последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп.