Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек
Видео выступлений российского исполнителя Сергея Лазарева в полуфинале и финале «Евровидения-2019» посмотрели свыше 8 миллионов человек на Youtube-канале конкурса, сообщает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил третье место, которое занял на международном песенном конкурсе «Евровидение» российский поп-исполнитель Сергей Лазарев с песней Scream.
В международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» первое место занял голландец Дункан Лоуренс.
На втором месте оказался представитель Италии Mahmood. Всего за победу боролись 26 стран.