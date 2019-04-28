Представитель Алсу ответила на критику победившей в «Голосе» дочери певицы

Представитель певицы Алсу, дочь которой победила в шоу «Голос.Дети», прокомментировала обрушившуюся на них критику. Об этом она написала в фейсбуке.

По словам представителя, она в шоке из-за того, что на Алсу и Микеллу накинулись после объявления победителя шоу «Голос». Она отметила, что 10-летнюю девочку «травят в соцсетях».

«Надеюсь, то, что случилось, не отобьет у нее желания петь и выходить на сцену», — добавила представитель.

Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» произошел после того, как победителем конкурса была объявлена дочь популярной российской певицы Алсу. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что после недовольства зрителей была организована проверка.

Ранее сообщалось, что после скандала с дочерью Алсу на «Голосе» детские конкурсы предложили запретить.