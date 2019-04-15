Мишель Йео присоединилась к сиквелу «Аватара»

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Малазийская актриса Мишель Йео, наиболее известная по ролям в фильмах «Мемуары гейши», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Завтра не умрет никогда», присоединилась к актерскому составу продолжения «Аватара». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, Йео исполнит роль доктора Карины Мог, которая отправится на Пандору.

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«На протяжении своей карьеры Мишель всегда создавала уникальные и запоминающиеся образы. Я предвкушаю работу с Мишель для создания такого же персонажа в сиквеле «Аватара», — сказал режиссер Джеймс Кэмерон.

Ранее Вин Дизель намекнул на свое участие в сиквеле «Аватара».