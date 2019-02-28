Корреспондента CBС лизнули в ухо в прямом эфире

Канадский комик Бойд Бэнкс облизал ухо корреспондента телеканала CBC Криса Гловера во время прямого эфира. Об этом сообщает CBC.

Как отмечается, Гловер намеревался сделать репортаж из Торонто, но как только началась запись, к нему подошел Бэнкс и лизнул его в ухо.

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Телеканал уточняет, что комик позднее извинился за инцидент.

«Нет никакого оправдания моему поведению прошлой ночью. Я виновен во всем», — заявил Бэнкс.

Он добавил, что вел себя как «идиот».

Ранее сообщалось, что репортеров CBS, CNN и NBC раскритиковали за поход в бутик с кандидатом в президенты.