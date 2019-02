Лазарев рассказал о падении со стены перед прошлым «Евровидением»

Представитель России на музыкальном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев рассказал, что упал со стены на репетиции к прошлому конкурсу, передает РИА «Новости».

По его словам, это произошло на первой репетиции в Стокгольме, где в 2016 году проходило «Евровидение». Исполнитель отметил, что высота стены, на которой он выступал, составляла три метра, и упал он с самой верхней точки.

«На первой репетиции в Стокгольме, когда мы только вышли, я с нее (со стены. — «Газета.Ru») упал. И с того момента на все время проведения конкурса у меня был страх, что я упаду с нее», — признался Лазарев.

Певец добавил, что «шаги на автомате» репетировал 2,5 месяца, и поначалу он не мог петь на стене, особенно когда переворачивался. Позднее в процессе репетиций все это получилось, отметил Лазарев.

«Евровидение» будет проходить с 14 по 18 мая. Лазарев будет участвовать в конкурсе во второй раз: в 2016-м с песней You're the only one он занял третье место и завоевал «Приз зрительских симпатий».

Ранее Лазарев пообещал «сделать максимум» на предстоящем «Евровидении».