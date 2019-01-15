Фильм ученика Сокурова впервые покажут на Берлинском кинофестивале

В студии «Ленфильм» проинформировали, что премьера фильма «Мальчик русский» Александра Золотухина, который учился в мастерской народного артиста России Александра Сокурова, состоится во время Берлинского международного кинофестиваля, передает ТАСС.

Как отметили в студии, премьера картины на таком кинособытии является хорошим началом.

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«Первый показ фильма режиссера Александра Золотухина из русской истории начала ХХ века пройдет на Берлинале 9 февраля во внеконкурсной программе», — заявили в пресс-центре.

Уточняется, что также фильм будет показан четыре раза в берлинских кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин узнал о ситуации с проверкой фонда режиссера Александра Сокурова.