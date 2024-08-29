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Крутой раскрыл причину тяжелой болезни Губина

Продюсер Крутой заявил, что причиной нервного срыва Андрея Губина стала слава

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@gubin_andrey__/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Продюсер Игорь Крутой предположил в беседе с NEWS.ru, что причиной нервного срыва Андрея Губина стало то, что певец не справился со славой. Именно из-за ментального состояния, писали СМИ, исполнитель хита «Мальчик-бродяга» ушел со сцены.

«Сложно бывает совладать со славой, всякие изменения происходят. Потом он потерял родителей», — заявил Крутой.

Также продюсер рассказал, что Губин был ему благодарен за то, что он согласился сделать концерт музыканта на «Новой волне». Крутому передали, что певец сказал после выступления фразу: «Мне весь концерт хотелось положить голову на плечо к Игорю в знак благодарности».

Однако полноценное возращение Губина на сцену Крутой назвал «непростым», в том числе из-за болезни артиста.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.

В августе Губин заявил, что записал не менее ста новых песен и готов вернуться на сцену, если позволит здоровье. Артист отметил, что не желает опускать планку, выступая не в полную силу из-за самочувствия.

Ранее стало известно, что Орнелла Мути снова летит в Россию.

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