Психиатр предупредил Андрея Губина о тяжелой инвалидности

Психиатр Василий Шуров предупредил российского певца Андрея Губина о возможной тяжелой инвалидности. Без лечения жизни артиста может грозить опасность, сказал специалист в беседе с «Пятым каналом».

По мнению Шурова, в действительности Губин может не страдать левосторонней прозопалгией лица — болью неизвестного генезиса. Психиатр не исключает, что артист мог выдумать болезнь.

«Пациент с большой психиатрией. На мой взгляд, это такая малопрогредиентная шизофрения с распадом личности», — объяснил эксперт.

Причина тяжелого состояния артиста, продолжил Шуров, может крыться в его отшельнической жизни. Посмотрев одно из интервью звезды, он предположил у Губина «бред преследования с тяжелой паранойей».

«Где бы он ни появился, постоянно идет ремонт, его одежду портят. Он пытался ходить в фитнес, у него там пальто пострадало. Когда он выходит из дома, его начинают обгонять и говорить: «Карлики вышли гулять», — привел примеры врач.

Шуров уверен, что певцу необходима срочная медицинская помощь, иначе ему могут грозить «полный распад личности и тяжелая инвалидность», угрожающие его жизни и жизни его близких.

Сам Губин не комментировал предположения специалиста.

Накануне продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев назвал гонорар, за который певец Андрей Губин мог бы согласиться вернуться на сцену.

Ранее композитор Игорь Крутой признался, что уговаривает Губина вернуться на сцену.