Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психиатр предупредил Андрея Губина о тяжелой инвалидности

Психиатр Шуров заявил, что без лечения жизни Андрея Губина грозит опасность
close
radiokp.ru

Психиатр Василий Шуров предупредил российского певца Андрея Губина о возможной тяжелой инвалидности. Без лечения жизни артиста может грозить опасность, сказал специалист в беседе с «Пятым каналом».

По мнению Шурова, в действительности Губин может не страдать левосторонней прозопалгией лица — болью неизвестного генезиса. Психиатр не исключает, что артист мог выдумать болезнь.

«Пациент с большой психиатрией. На мой взгляд, это такая малопрогредиентная шизофрения с распадом личности», — объяснил эксперт.

Причина тяжелого состояния артиста, продолжил Шуров, может крыться в его отшельнической жизни. Посмотрев одно из интервью звезды, он предположил у Губина «бред преследования с тяжелой паранойей».

«Где бы он ни появился, постоянно идет ремонт, его одежду портят. Он пытался ходить в фитнес, у него там пальто пострадало. Когда он выходит из дома, его начинают обгонять и говорить: «Карлики вышли гулять», — привел примеры врач.

Шуров уверен, что певцу необходима срочная медицинская помощь, иначе ему могут грозить «полный распад личности и тяжелая инвалидность», угрожающие его жизни и жизни его близких.

Сам Губин не комментировал предположения специалиста.

Накануне продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев назвал гонорар, за который певец Андрей Губин мог бы согласиться вернуться на сцену.

Ранее композитор Игорь Крутой признался, что уговаривает Губина вернуться на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами