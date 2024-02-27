Губин опроверг слухи о тайных корпоративах во время болезни

Певец Андрей Губин заявил, что не ездил на корпоративы во время болезни, а также опроверг слухи о якобы своих планах возобновить карьеру в 2024 году и дать гастроли за 700 тыс. рублей. Артиста цитирует издание Woman.ru.

«Нет, может, предложения и были, звали туда или сюда, в Казахстан вроде звали, но нет. Знаете, у меня такая болезнь, болеешь-болеешь, а потом проснулся утром и легче. Кажется, опять вернулся к нормальной жизни, музыка, спорт, тренировки, а потом снова боль», — признался исполнитель.

При этом, по словам Губина, он «ждет и верит», когда у него появится возможность вернуться к концертной деятельности. Певец отметил, что старается двигаться, чтобы были улучшения. В то же время Губин заявил, что его популярность как артиста пришлась на период молодости, поэтому ему легче справиться с тем, что он не может выступать. Сейчас исполнитель пишет песни.

«Так что концертов никаких не планируется, на сцену я не выхожу, но думаю об этом каждый день. Как только появится такая возможность, то сразу да», — отметил Губин.

Известно, что врачи диагностировали у Андрея Губина левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица). Кроме того, до этого Губин заявлял о проблемах с сердцем.

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