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Андрей Губин записал сто новых песен

Певец Губин заявил, что готов вернуться на сцену с 10 новыми альбомами

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Россия 1

Певец Андрей Губин заявил, что записал не менее ста новых песен и готов вернуться на сцену, если позволит здоровье. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

По словам Губина, он уверен, что вернется на сцену — он постоянно создает новые песни, и заготовок уже хватит на 10 альбомов.

«Мне предлагали приличные деньги за выступление на Новый год, например. Но я пока не соглашаюсь», — сказал он.

Губин отметил, что не желает опускать планку, выступая не в полную силу из-за состояния здоровья.

«Пусть я небогато живу, но достойно», — говорит артист.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями.

Накануне продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Губину пришлось пить сильнодействующие препараты, чтобы подняться на сцену «Новой волны».

Ранее Губин рассказал, когда вернется в шоу-бизнес.

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