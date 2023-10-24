Губин ответил на обвинения в домогательствах: «Задираю юбки только наедине»

Артист Андрей Губин опроверг информацию в беседе с Woman.ru, что задирал юбку певице Акуле (Оксане Почепе).

Губин назвал Почепу «интересной и симпатичной девчонкой». Артист не стал отрицать, что они пересекались. По словам звезды, однажды он «подвалил» к исполнительнице, но та холодно ответила. На этом их знакомство было окончено.

«Так что никаких юбок я ей не задирал. Я задираю юбки только наедине. А к женщинам хорошо отношусь. Если можно, то можно, если нет, то нет», — заявил музыкант.

Губин назвал себя «адекватным и стандартным». Певец не согласен со словами артистки Людмилы Кобевко, которая обвиняла его в подавлении и называла слишком властным.

«Каким бы ты ни был известным музыкантом, но в личной жизни ты должен быть обыкновенным и стандартным. Я не считаю, что я ее подавлял или что-то там еще», — отметил артист.

В октябре певица Акула обвинила Губина в домогательствах. По словам исполнительницы, музыкант подошел к ней сзади и поднял юбку. Она объяснила, что таким образом артист пытался познакомиться.

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