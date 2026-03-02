Губин назвал Крутого интриганом и отказался выходить на сцену: «Голова трещит»

Певец Губин заявил, что не хочет позориться на сцене

Певец Андрей Губин стал героем нового выпуска проекта журналистки Ксении Собчак «Осторожно: Собчак» . Интервью с легендой 90-х опубликовано на YouTube-канале шоу.

В интервью он критически оценил собственный творческий вечер, организованный продюсером Игорем Крутым в рамках музыкального конкурса «Новая волна» в 2024 году. Он назвал Крутого интриганом и расстроился аранжировкам своих песен.

«Аранжировки плохие, все переврали, спето нормально, но все старомодно! Гитара, как в девяностых годах», — вздохнул он.

На вопрос Собчак, почему он не поработал над аранжировками сам и не выступает самостоятельно, Губин сослался на здоровье и отказался выходить на сцену, подчеркнув, что не хочет позориться.

«Десять песен — это 70 дней работы, а мне до магазина тяжело дойти сто метров. Я лежу, и у меня в голове трещит, и это каждый день перед сном. Есть люди, которые за деньги что угодно сделают, а есть те, которые планку держат», — сказал артист.

В рамках юбилейного концерта Губина в 2024 году в Сочи на сцену с его хитами поднялись Филипп Киркоров, Севиль, Сергей Лазарев, Григорий Лепс и многие другие.

В начале февраля Губин объяснил, почему он — ужаснейший человек.

Ранее Губину предложили продать песни Киркорову и Лазареву.