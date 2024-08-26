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Продюсер рассказал о состоянии тяжелобольного Губина

Продюсер Дворцов: певец Губин выходил на сцену под сильнодействующими таблетками

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Россия 1

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с aif.ru, что артисту Андрею Губину пришлось пить сильнодействующие препараты, чтобы подняться на сцену «Новой волны».

По словам Дворцова, Губин принимал лекарства, чтобы не испытывать болей. Как заявил продюсер, артист не хотел показаться слабым на публике.

«Он первым покинул свой концерт, ни с кем не фотографировался. Просто смотрел со стороны, как поют его песни другие артисты. У него точно не рак, какая-то другая болезнь, когда каждое движение, включая ходьбу, доставляет ему боль. Петь ему также не особо комфортно», — рассказал Дворцов.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями.

По словам продюсера, у артиста нарушено сердцебиение из-за повреждений позвоночника. Из-за спортивной детской травмы сердце певца находится в неправильной позиции.

Ранее Андрей Губин рассказал, когда вернется в шоу-бизнес.

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