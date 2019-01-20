«Врачи давно рукой махнули»: Губин рассказал о болезни

Певец Андрей Губин откровенно рассказал о своей жизни после ухода со сцены. По словам артиста, которому в будущем апреле исполнится 45 лет, его до сих пор частенько узнают на улицах, из-за чего недостатка внимания он не ощущает.

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«На улицах на меня уже не бросаются. Бывает, узнают, бывает — нет. На самом деле я себя в обоих случаях нормально чувствую. Сейчас я живу в родной Уфе, и весь город, конечно, знает, что Губин ходит вот здесь и здесь. Подкараулить меня можно. Пока иду в одну сторону, сделаю две-три фотографию, обратно — еще столько же. Стоят ли с плакатами? Плакатов моих даже у меня самого нет. Недостатка внимания я, к сожалению, не чувствую. Внимание ко мне есть везде, причем в огромных количествах и не всегда в приятных проявлениях, — подчеркнул автор хитов «Мальчик-бродяга», «Зима-холода» и «Девушки как звезды». —

Статистику не веду, но на сцене меня нет, кажется, с 2005-го, когда я выступал в Кремлевском дворце. После этого разве что в караоке поору. Спортом еще занимаюсь, но без особого фанатизма — я ведь не олимпийский чемпион какой-то».

Говоря о своем нынешнем состоянии, Губин намекнул, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, однако сдаваться не намерен.

«Физически я не в форме — поэтому себя и не афиширую, — объяснил он в эфире программы «Сегодня вечером». — Болячки сейчас преобладают в моей жизни, так что, естественно, особо себя не показываю. Даже фотографироваться не люблю, не говоря уже о телевидении.

На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже, но Андрюша так просто не сдается».

Коснулся артист и финансового вопроса: «Нормально все. Кушать есть чего. Было тяжко по деньгам, но я же накопил много, потому что работал как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, еще примерно лет на 10 есть. Могу не работать. Авторские что-то приносят».

В ходе программы на экране транслировались наиболее популярные клипы звезды 90-х — и смотря их, Губин выглядел очень печальным. Заметила это среди прочих ведущая Юлия Меньшова, поспешившая уточнить у гостя, действительно ли ему это неприятно. Тот в свою очередь подчеркнул, что хмурым он кажется лишь с виду.

«У меня всегда печальное и суровое лицо. Я недавно прохожу мимо зеркала в магазине, смотрю на человека в отражении, а у него лицо.... Это словно маска. У него выражение лица не о том, о чем он думает. При этом я шел со стандартным настроением», — заявил певец.

Кроме того, Андрей посетовал на слишком частые аплодисменты зрителей в студии, которые иногда обрывали его на половине рассказа.

«Просто очень часто. А зачем? На мой взгляд, слишком часто — что не скажешь, сразу аплодисменты. Будто я Ким Чен Ир какой-то», — сказал артист с улыбкой.

Согласно СМИ, Губин покинул сцену из-за одолевшей его на пике популярности болезни нервной системы (левосторонней прозопалгии) — постоянные лицевые боли мешали ему петь и улыбаться. В апреле 2017-го в шоу «Ой, мамочки!» артист заявил, что не может смотреть на собственное отражение в зеркале: «Я постоянно чувствую к себе большее внимание, чем раньше. К сожалению. Это ужасно. Я примерно понимаю почему. Конечно, ходить с такой рожей... Я не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально. Да и лицо полного идиота. Внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо как железная маска».

В эфире другой передачи — «Секрет на миллион» — артист также рассказал, что имел отношения с певицей и моделью Таней Терешиной, снявшейся в его клипе. Губин дал понять, что у них были проблемы в интимной жизни. Терешина же поделилась, что в быту Андрей оказался невыносимым человеком.

Добавим, что в октябре минувшего года СМИ сообщили о переезде Губина в Сочи. Место жительство певец якобы сменил по состоянию здоровья — перебраться на побережье ему посоветовали врачи, у которых Андрей регулярно обследуется.