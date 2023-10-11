Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Андрей Губин объяснил, почему редко ходит на свидания: «Рожа наперекосяк»

Певец Андрей Губин заявил, что иногда не может ходить на свидания из-за болезни

close
100%
andrey_gubin_fangruppa/vk.com

Певец Андрей Губин признался в беседе с Woman.ru, что редко ходит на свидания.

Губин объяснил, что ходить на встречи с потенциальными возлюбленными мешает его болезнь. Артист страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.

«Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — рассказал музыкант.

Несмотря на болезнь, Губин не теряет надежды. Он заявил, что одинок, но находится в «активном поиске».

«Помните, был исполнитель Муромцев, красивый такой мужчина. Его как-то спросили: «Как с женским полом?» А он ответил: «Все хорошо, я недавно «Мерседес» купил. А сейчас его украли, стало похуже». Так и у меня. Я не обвиняю девушек, когда излишняя тяга к деньгам. Но не складывается у меня», — поделился артист.

В апреле Губин заявил, что легче находит контакт с девушками помладше. Артист назвал себя интересным человеком, который может «многое дать» молодым дамам.

Ранее Анастасия Костенко пришла на прием к пластическому хирургу на фоне четвертой беременности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий