Андрей Губин объяснил, почему редко ходит на свидания: «Рожа наперекосяк»

Певец Андрей Губин признался в беседе с Woman.ru, что редко ходит на свидания.

Губин объяснил, что ходить на встречи с потенциальными возлюбленными мешает его болезнь. Артист страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.

«Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — рассказал музыкант.

Несмотря на болезнь, Губин не теряет надежды. Он заявил, что одинок, но находится в «активном поиске».

«Помните, был исполнитель Муромцев, красивый такой мужчина. Его как-то спросили: «Как с женским полом?» А он ответил: «Все хорошо, я недавно «Мерседес» купил. А сейчас его украли, стало похуже». Так и у меня. Я не обвиняю девушек, когда излишняя тяга к деньгам. Но не складывается у меня», — поделился артист.

В апреле Губин заявил, что легче находит контакт с девушками помладше. Артист назвал себя интересным человеком, который может «многое дать» молодым дамам.

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