Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» дал редкий комментарий о личной жизни

Певец Андрей Губин признался, что приехал на фестиваль «Новая волна» в Сочи со своей девушкой. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» раскрыл, что остановился с избранницей в одном из отелей на Красной поляне. Будучи в Сочи, он планирует погулять с возлюбленной по городу.

В горы, признался артист, пара идти не планирует, поскольку возлюбленной Губина не нравится подобный отдых. Он не может «заставить» девушку провести с ним время в горах, потому что она сама им «повелевает».

Имени, а также возраста и прочих деталей об избраннице Губин не назвал. Певец отметил только, что женщина ему не готовит, поэтому пара часто ест в ресторанах.

Андрей Губин ни разу не был официально женат. Также у артиста нет детей. Своей первой большой любовью певец называл Елизавету Саутину, которой посвятил песню «Лиза». На момент этих отношений исполнителю было 19, а девушке 17 лет. Во второй раз Губин влюбился в певицу Людмилу Кобевко, с которой прожил полтора года.

Уже несколько лет Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. В мае 2024-го Губин признался, что его сердце бьется с перебоями.

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