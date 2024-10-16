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Игорь Крутой понадеялся уговорить Губина вернуться на сцену

Композитор Игорь Крутой признался, что уговаривает Губина вернуться на сцену

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igorkrutoy65/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер и композитор Игорь Крутой признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уговаривает певца Андрея Губина вернуться на сцену.

Крутой понадеялся, что Губин возобновит карьеру. Он рассказал, что артист внимательно следит за трендами в популярной музыке, а также за выходами новых песен. По словам продюсера, певец объективно и профессионально оценивает произведения своих коллег.

Крутой отметил, что Губин многое пережил – потерю родителей и разочарования. Однако, несмотря на это, уточнил композитор, артист продолжает сочинять музыку.

«Очень хочется верить, что рано или поздно я его уговорю вернуться на сцену и исполнит всё написанное за эти годы «молчания», — поделился продюсер.

Крутой опубликовал ролик с последней встречи с Губиным. Они увиделись в одном из московских ресторанов. Они поделились впечатлениями о прошедшей «Новой волне» и обменялись дальнейшими планами на будущее.

«Андрюша, при всей закрытости, в последнее время при мне оттаивает, может пошутить, поприкалываться… Я благодарен ему за то, что минувшим летом он доверился мне, и мы на «Волне» с блеском отгуляли его «полтинник», в котором старые хиты Андрея с удовольствием исполнили наши звезды», — рассказал композитор.

Ранее продюсер оценил шансы возвращения Губина на сцену.

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