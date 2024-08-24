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Страдающий от тяжелого заболевания Губин о здоровье: «Хожу едва»

Певец Андрей Губин признался, что ежедневно тренируется из-за проблем с сердцем

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@gubin_andrey__/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Певец Андрей Губин дал комментарий о здоровье изданию Super.ru перед своим творческим вечером на фестивале «Новая волна».

Уже несколько лет Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.

«Хожу едва, сердце-мотор не тянет. Но я каждый день спортом занимаюсь», — заявил артист.

Исполнитель признался, что люди, страдающие тем же недугом, что и он, обычно «лежат дома». Его же ведет «жизненная энергия».

Также Губин вспомнил, что в мае нынешнего года сдавал анализы. Он боялся, что врачи обнаружат у него рак. Однако по итогу медики его обрадовали, сказав, что он здоров.

Недавно стало известно, что на фестиваль Губин приехал со своей возлюбленной. Имени, а также возраста и прочих деталей об избраннице Губин не назвал. Певец отметил только, что женщина ему не готовит, поэтому пара часто ест в ресторанах.

Андрей Губин ни разу не был официально женат. Также у артиста нет детей. Своей первой большой любовью певец называл Елизавету Саутину, которой посвятил песню «Лиза». На момент этих отношений исполнителю было 19, а девушке 17 лет. Во второй раз Губин влюбился в певицу Людмилу Кобевко, с которой прожил полтора года.

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