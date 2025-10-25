«Перестал быть в группе просто «третьим»: интервью с участником «Иванушек» Кириллом Туриченко

Кирилл Туриченко — артист многогранный. Сегодня он не только выступает с «Иванушками International», но и активно развивает сольную карьеру — пишет песни, ставит шоу и участвует в телепроектах. В интервью «Газете.Ru» музыкант рассказал, как совмещает работу в «Иванушках» с сольными проектами, порассуждал о гении Матвиенко и разнице между искусством и контентом, а также объяснил, почему с особым трепетом ждет пополнения в семье.

— Кирилл, 2025 год у вас насыщенный — шоу, гастроли, сольный тур… Что еще интересного сейчас происходит в вашей творческой жизни?

— Очень много всего! В первую очередь — я провожу огромное количество времени на студии, где мы пишем новые песни, ищем звучание, совершенствуем аранжировки. До конца года должны выйти еще три сингла, а ведь к этому всему еще и промо необходимо подготовить… Хотели снять клип, но, скорее всего, до конца года не успеем.

— Вы участвуете в многочисленных телепроектах, поете в «Иванушках», развиваете сольную карьеру… Как вы все успеваете? Как расставляете приоритеты и что для вас на первом месте?

— Если честно, мне не хватает часов в сутках! Когда «Иванушки» отдыхают, я работаю. Так, например, 11 октября у группы официально закончилась осенняя часть отпуска, ребята отдыхали, а я за это время успел сделать пару фотосессий, поучаствовать в съемках и даже дать большой сольный концерт в Санкт-Петербурге. Секрет в самодисциплине, а также здоровом питании и спорте. Я стараюсь держать себя в форме, соблюдать режим, тогда и сил остается больше.

close Пресс-служба Кирилла Туриченко

— Расскажите о своем сольном шоу: как оно рождается, вы лично участвуете в создании сценария, визуала, постановок?

— Первая большая сольная программа — «Я хочу любви» — это дань моему театральному прошлому (Туриченко на протяжении 12 лет был ведущим актером Театра Музыкальной Комедии — «Газета.Ru»). В ее основу легли цитаты из пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Уже после того, как мне пришла в голову эта идея, я узнал, что 2024-й, год премьеры шоу, юбилейный — со дня рождения Шекспира прошло 460 лет. А в 2025 году самой пьесе исполнилось 430 лет. Вот так символично все получилось. Концепцию программы мы придумывали и создавали вместе с моим директором Светланой Грибенюк, за танцевальную часть отвечал талантливый Артем Глотов, саунд-продюсером стал мой друг Артем Иванов. Со всеми ребятами мы работали в тесной связке, я не из тех, кто просто отдает все на откуп режиссеру. Уверен, что это почувствовали все, кто увидел эту программу на премьере в Москве и на концертах тура.

— Что для вас важнее в песне — вокал, мелодия, текст или история, которая за всем этим стоит?

— Все в совокупности. На самом деле — это вечный спор, что было первым? Кто-то начинает с мелодии и потом накладывает на нее текст, кто-то — наоборот. Все зависит от вдохновения. Как ты будешь писать? Это лично твое дело. Современная музыка вообще пишется под бит. Лично для меня очень важно то, что я говорю. Хотелось бы, чтобы это было понятно. Мои песни — это не набор слов. Это история «А» до «Я» — понятная, жизненная, с красивой мелодией, аранжировкой. Моя работа над песнями занимает долгое время, в каждой песне я говорю о чувстве любви, об уважении. Мне важно, чтобы это было понятно слушателям, чтобы каждый трек был законченной, полной историей.

close Пресс-служба Кирилла Туриченко

— Многие артисты сейчас говорят о том, что музыка стала «контентом». Согласны с таким мнением? Или музыка, по-вашему, все же искусство?

— Музыка — это искусство. Скажу даже больше: в современных реалиях иногда и контент может быть искусством. Сейчас порой обесценивается содержание музыки, смыслы текстов. Повторюсь, все идет от бита, но это все равно искусство и творчество. Бывает, скотчем приклеят банан к стене — и кто-то считает это высоким искусством. Знаете, была смешная ситуация на одной из арт-выставок: гость забыл пачку жвачки на столе, и люди фотографировали ее, думая, что это новый экспонат! Так и в музыке — мы не знаем, что станет хитом. Но важнее оценить, что действительно оставит долгий след в сердцах людей, а что окажется однодневным хайпом. Время все расставит по местам.

— Кстати, о времени. Вы с «Иванушками» уже с 2013 года — достаточно долго, чтобы стать «своим» для преданных фанатов коллектива. Чувствуете ли вы, что публика приняла вас полностью? И как вообще ощущается это — быть частью группы с такой мощной историей?

— Я достаточно быстро влился в коллектив, а финально почувствовал себя своим, когда перестал быть «третьим». Раньше говорили про группу — «Рыжий, Качок и Третий». А теперь говорят: «Рыжий, Качок и Носорог»!

— «Иванушки International» — культовая команда из 90-х, которая до сих пор остается востребованной. Как думаете, в чем «магия» этой группы?

— Магия «Иванушек» — это, безусловно, музыка. Настоящая, где-то немножко наивная, но понятная абсолютно всем. Игорь Игоревич Матвиенко — гениальный мелодист, который уже давно разгадал тот самый секрет песен вне времени. Идут годы, а песни «Иванушек» до сих пор понятны и актуальны, на них выросло не одно поколение. И, я уверен, этот цикл повторится еще не раз!

close Пресс-служба Кирилла Туриченко

— И все же, некоторые поклонники группы отмечают, что «Иванушки International» много лет «едут» на одних и тех же хитах, написанных 20 лет назад… Вам как сольному артисту никогда не хотелось кардинально обновить звучание группы, рискнуть и сделать что-то в духе «Иванушек 2.0»?

— Мы всегда думаем о каких-то обновлениях, записываем фиты, «Иванушки» поют с другими артистами. Но глобально пришли к тому, что большинству людей сегодня, и даже молодежи, ребятам, которым 13, 15 лет, нравится вот это, как они выражаются, «олд-звучание». Что говорить, если большинство песен, которые сейчас пишут уже молодые исполнители, это музыка, похожая на «Иванушек International». Так что — все возвращается на круги своя.

— А какую музыку слушаете вы для удовольствия? Кто из современных исполнителей вам нравится?

— Как музыкант я слушаю очень много разноплановой музыки. Мне нужно быть «в теме» того, что происходит, поэтому я обращаю внимание на все новинки, и наши, и зарубежные. А для души, наверное, это Майкл Бубле. И я очень люблю классическую музыку.

— В вашей дискографии уже есть несколько дуэтов. А есть артисты, с кем вы мечтаете поработать сегодня?

— Я бы не назвал это мечтой, скорее такой здоровый профессиональный интерес. Я бы с удовольствием записал еще один дуэт с Алсу. С Евой Власовой, она очень интересная, самобытная вокалистка.

close Пресс-служба Кирилла Туриченко

— В одном из интервью вы рассказывали о своем небольшом семейном бизнесе. В вашей биографии сплошное творчество, как вы вообще пришли к бизнесу?

— Я дружу с Михаилом Карепиным, который вдохновил меня заняться этим делом. Вместе мы запустили проект магазинов под моим именем — там можно найти разные вещи для дома и для души. Иногда там появляется мой эксклюзивный мерч, который мы создаем с партнерами и посвящаем моим песням и творчеству. Например, красная кепка с надписью «КИРЯ» уже стала символом моего фан-клуба.

— Как вам удается держать баланс между творческим вдохновением и холодным расчетом, которого требует бизнес?

— Я своего рода идейный вдохновитель бизнеса, за «холодный расчет» отвечает мой племянник Никита. Они вместе с моей сестрой Ликой занимаются ведением дел, а я участвую в закупках, выборе ассортимента и, конечно, аудитах магазинов.

— Раз уж мы заговорили о семье, расскажите, как прошел ваш первый год официальной семейной жизни? Как вы с Дарьей планируете отметить первую годовщину свадьбы?

— Первую годовщину с нашего большого свадебного торжества. Официально мы женаты чуть дольше: расписались на съемках клипа на мою сольную песню «Я хочу любви». Кстати, видео получилось очень трогательным, так как в него, помимо нашей росписи, вошли кадры свадеб моих поклонников. И знаете, как бы банально это ни звучало, но штамп в паспорте ничего не меняет! И до свадьбы мы каждый день работали над нашими отношениями, поэтому сейчас все очень гармонично. Я счастлив!

— В чем секрет гармоничных отношений, когда оба супруга публичные люди?

— В уважении интересов друг друга и умении находить компромиссы. Поддерживаю все увлечения Даши, а она с большим терпением относится к моим гастролям и вечной занятости. Я ей безумно благодарен за это.

close Пресс-служба Кирилла Туриченко

— Как складываются ваши отношения с сыном Дарьи от первого брака?

— Прекрасно! Платон очень умный и воспитанный мальчик! Кстати, именно он рассказывает мне о новинках молодежной музыки, помогает быть в курсе трендов. При этом они с друзьями с удовольствием ходят на концерты «Иванушек». А еще, когда Даша куда-то уезжает, Платон готовит для меня, а я для него. Он классно жарит мясо на гриле!

— На днях стало известно, что у вас с Дарьей совсем скоро родится ребенок. Говорят, мужчины по-настоящему осознают, что станут отцами, когда впервые слышат биение сердца малыша. Был ли у вас уже тот самый момент, когда все вдруг стало по-другому?

— Несомненно, жизнь сразу приобретает другие краски — становится более осмысленной, ответственной. Появляется новая мотивация двигаться вперед. По своему опыту могу сказать: такая новость открывает огромные возможности — хочется добиваться большего, чтобы ребенок однажды мог гордиться тобой, брать с тебя пример. Ведь чтобы воспитать хорошего человека, не нужно бесконечно объяснять, «как надо». Нужно просто быть примером. Если хочешь, чтобы ребенок не имел вредных привычек, уважал взрослых, был достойным человеком — ты сам должен стать таким, показывать пример.

— Вы сказали, что жизнь стала более осмысленной. А как новость о беременности супруги отразилась на вашем творчестве?

— С того самого момента, как Дарья сказала, что ждет ребенка, вся моя жизнь изменилась. Я начал активно писать музыку: уже вышли треки «Зацелуй мои раны» и «Дай мне любовь, забери одиночество». Эти песни для меня наполнены особым смыслом. Ожидание первенца вдохновило меня на новый этап в творчестве. Сейчас я готовлю большой сольный концерт и ощущаю, что все в моей жизни меняется буквально каждый день.

close Пресс-служба Кирилла Туриченко

— Вы с Дарьей говорили, что хотите устроить гендер-пати. А что подсказывает интуиция, как думаете, кто у вас родится — мальчик или девочка?

— Вы знаете, я уже достиг такого возраста, что мне не важно, мальчик это будет или девочка, я просто буду счастлив! Если мальчик, то будем стараться, чтобы потом родилась еще и девочка! Мы пока не знаем, кто будет, даже мнения наших родных разделились. Наши с Дашей мамы считают, что будет девочка, Платон уверен, что у него будет братик. Но уже сейчас мы чувствуем сердцем, что это будет замечательный, классный человек.

— Говорят, что беременность сильно меняет не только женщину, но и мужчину рядом с ней. Замечаете ли вы, что как-то иначе смотрите на жизнь, на ответственность, на будущее?

— Да, несомненно. Я стал по-другому смотреть на многие вещи. Больше занимаюсь спортом, больше работаю — словно открылись какие-то новые творческие чакры. Почти каждый день провожу в студии, пишу песни, постоянно на связи с друзьями и командой. Конечно, совмещать все бывает непросто: появляются новые заботы, а впереди гастрольный график, предновогодняя суета. Но точно могу сказать, что при всем этом энергии стало больше. Мы с Дарьей в ожидании чуда. Рождение ребенка — это, пожалуй, самое важное событие в жизни человека. Иметь продолжение себя, передать сыну или дочери все, что умеешь, все свои знания и таланты — это невероятно трепетное чувство. Мы этого очень ждали и хотели. Долго старались сохранить новость только для себя, но теперь, когда все стало известно, получаем так много теплых слов и поздравлений, — это безумно приятно. Это особое состояние — когда ты ждешь свое продолжение! Каждому желаю его испытать.