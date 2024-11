Богатыри — не вы или все-таки вы? Нашли три любопытных сериала по мотивам русских сказок

Где смотреть: Okko

Снайпер спецназа Леха Попов (звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов) покидает службу с ПТСР и усилившимся алкоголизмом, однако ввиду печальных семейных обстоятельств вынужден вернуться в органы. Только на этот раз он устраивается в секретный Отдел по борьбе со сказочными преступлениями. Тамошние сотрудники (Андрей Добровольский, Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Мария Смольникова) расследуют дела, в которых замешана фольклорная нечисть — в диапазоне от Бабы-яги (Татьяна Догилева) и Змея Горыныча (Павел Деревянко) до упырей и самого Кощея (Евгений Ткачук). Все это, впрочем, меркнет перед необходимостью поладить с маленькой племянницей Василисой (Ева Смирнова), заботу о которой Лехе поручает тяжело больная сестра Катя (Мария Ахметзянова).

Сериал «Волшебный участок» больше всего напоминает отечественный аналог комиксов Билла Уиллингема из цикла «Сказки», который стал основой для хитовой видеоигры The Wolf Among Us. Шоураннер Александр Носков («Капельник») упаковал знакомый всем с детства бестиарий, не ограниченный одними только славянскими выдумками, в бодрое городское фэнтези, так что Баба-яга тут оказывается вебкамщицей под домашним арестом, джинн — бухгалтером от бога, а жар-птица питает ТЭЦ. Большую часть времени «Волшебный участок» вполне успешно балансирует на грани умилительности и нелепости, а в отдельные моменты способен всерьез растрогать — ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.

В сказочном мире Белогорья все спокойно. Правит городом постаревший Иван (Виктор Хориняк), сменивший на посту «мэра» своего отца Илью Муромца, жена Василиса (Александра Урсуляк, сменившая украинку Милу Сивацкую) родила ему двух дочерей: богатырку Марью (Арина Рожкова) и чародейку Софью (Эвелина Мазурина). За безопасность Белогорья отвечают сразу два колдуна: местный Белогор (Владислав Ветров) и прибывший из далеких краев Северин (Александр Устюгов). Для защиты города они создают волшебный венец всесилия. Однако беда все равно настигает Белогорье, и тогда сестрам приходится разделиться: Марья с друзьями отправляется в опасный поход, а Софья перемещается в Москву, где встречается с альтернативным Иваном.

Странное дело: стоило компании Disney уйти из России, как у ее здешней франшизы внезапно обнаружилась силушка богатырская. В общей сложности кинотрилогия «Последний богатырь» заработала в прокате более 6 миллиардов рублей, однако какого-то внятного впечатления ни одна из этих картин произвести так и не сумела: обаятельных героев и уютный сеттинг всю дорогу затягивало в трясину сценарной сумятицы. Сериал «Наследие» в этом смысле по-настоящему поражает. Собрав и приумножив все лучшее из полных метров, шоу избавилось от лишних и неработающих элементов (инфернальный Колобок, озвученный Гариком Харламовым, впрочем, по-прежнему с нами, так что некоторые традиции тут все же чтут).

В каком-то смысле франшиза проделала путь «Пиратов Карибского моря», только наоборот: авторы лишь в четвертой части пришли к тому, что герой Виктора Хориняка лучше чувствует себя на втором плане, а на первый просятся персонажи поинтереснее; с этой задачей сестры Марья и Софья справляются превосходно. Отказавшись от диссонирующих со славянским фольклором англоязычных песен, сериал по «Последнему богатырю» все же не стал игнорировать зарубежный опыт — народные мотивы тут ловко сплетены с наследием «Властелина колец», «Гарри Поттера», «Игры престолов», «Матрицы» и кинокомиксов Marvel; более того, до их значений подкручен и уровень эпичности. Где-то в параллельной вселенной «Наследие», вполне вероятно, гордо тусуется в каталоге стриминга Disney+.

Когда-то отец Сергий (Роман Маякин) был священником, но после отстранения от служения сделался борцом с нечистью. Работодатель, впрочем, у него остался прежний: та же церковь, что его «запретила», теперь выплачивает Сергию гонорары за каждое убитое чудовище, а руководит этим процессом ворчливая монашка, которую называют просто тетушкой (Ирина Розанова). Однажды судьба сводит Сергия с капитаншей полиции Екатериной Земцовой (Лукерья Ильяшенко) — и девушка становится его напарницей по сверхъестественным делам.

Формально сериал «Сергий против нечисти» — старший брат «Волшебного участка», поскольку вышел на пару лет раньше, но в известном ряду он занимает место то ли среднего (и так и сяк), то ли младшего (вовсе был дурак). Герой Маякина довольно успешно расправляется в кадре с темными силами, но с чудовищными диалогами, кошмарным юмором и монструозными сюжетными линиями ничего поделать не может. Вооружившись аналогичной концепцией (славянский и не только фольклор плюс городское фэнтези) и аналогичным набором существ (Кощей, Баба-яга, Змей Горыныч, Жар-птица и так далее), что и «Волшебный участок», «Сергий против нечисти» уступает ему буквально по всем направлениям. А последний гвоздь в крышку своего гроба забивает англоязычным плейлистом в духе оригинальной трилогии «Последний богатырь». Что, конечно, обидно: на православного Ван Хельсинга очень хотелось бы посмотреть, но отца Сергия, пожалуй, лучше лишить сана.

