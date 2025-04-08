Названа сумма, перечисленная в пользу России с иностранных компаний

Более 21,1 млрд руб. взыскали с иностранных фирм в пользу российских в 2024 году

Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП РФ взыскали с иностранных компаний более 21,1 млрд рублей в 2024 году в пользу российских юридических лиц, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

В агентстве не уточнили, с каких именно компаний взысканы деньги в пользу российских организаций.

В первой половине марта «Новости Mail» представили результаты исследования, по результатам которого выяснилось, что большинство россиян — 93% — уверены, что в течение одного-трех лет зарубежные бренды снова появятся в России.

50% из них предполагают, что возможно возвращение лишь некоторых брендов, а 43% считают, что вернется большинство. Только 3% опрошенных считают, что иностранные бренды не вернутся. Столько же не смогли дать точный ответ.

Отношение к возможному возвращению зарубежных компаний неоднозначное. 29% опрошенных относятся к этому положительно, но уже привыкли к альтернативам. 26% занимают нейтральную позицию, 24% настроены отрицательно и 19% ждет зарубежные бренды с нетерпением.

Ранее экономист назвал пользу от возвращения зарубежных брендов в Россию.