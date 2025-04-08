Посольство Сирии в России сообщило о взломе его соцсетей

Соцсети посольства Сирии в России оказались взломаны. Об этом представители посольства сообщили в беседе с ТАСС

Источники агентства отметили, что подтверждений о смене посла, которые появились в соцсетях посольства, нет.

В Telegram-канале посольства этим утром рhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2025/04/08/25504370.shtml

информация о том, что посол Башар Джаафари якобы покидает Москву и назначен на должность в администрации в Дамаске.

В ночь на 8 апреля агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД сообщило, что Сирия переведет в центральный аппарат в Дамаске послов страны в России и в Саудовской Аравии в рамках только что начавшихся дипломатических перестановок.

По данным агентства, делами двух посольств будет управлять временный поверенный в делах до тех пор, пока временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не примет официальное решение о назначении на эти две должности.

Ранее в окрестностях столицы Сирии произошло несколько взрывов.