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В США раскрыли, что может сорвать переговоры с Россией по Украине

RS: раскол между США и ЕС из-за санкций может сорвать переговоры по Украине
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Раскол между Соединенными Штатами и Европой по вопросу о санкциях против России может сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft.

«На пути даже этого скромного успеха (переговоров России и США о Черноморской инициативе. – прим. ред.) стали Европа и Украина, наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве», — говорится в сообщении издания.

Как пишет журнал, разногласия между Америкой и Европой по вопросу сокращения санкций против России с низким воздействием могут иметь серьезные последствия для мирных переговоров по Украине. В частности, отмечается в материале, речь идет о допуске Москвы к банковской системе SWIFT.

До этого специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Cалливан заявлял, что Европейский союз (ЕС) не обсуждал с администрацией президента США Дональда Трампа вопрос о каком-либо смягчении санкций против России в рамках соглашения о прекращении огня на Украине.

Ранее сообщалось, что в ЕС отказываются смягчать санкции против России после завершения конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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