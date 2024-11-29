Волшебный борщевик, Люся Чеботина и еще 2 причины обратить внимание на сериал «Молот ведьм»

Один из авторов шоу — знаменитый писатель-фантаст

Олег Дивов — один из главных российских писателей-фантастов XXI века. На его счету более 150 (!) произведений — в том числе бестселлеры «Ночной смотрящий» и «Выбраковка», — а также почти полсотни различных литературных премий. Учитывая продуктивность 56-летнего автора, в его послужном списке, кажется, давно уже должны были числиться и сценарные работы. Однако, как говорится, ваши ожидания — ваши же проблемы: российские продюсеры до сих пор очень стесняются заказывать даже у самых топовых писателей эксклюзивные сочинения под конкретный проект, отдавая предпочтение экранизациям уже популярных среди читателей произведений (та же судьба постигла и Дивова, в 2020-м был снят сериал «Молодые и сильные выживут» по его одноименной работе).

В этом свете «Молот ведьм» — настоящий подарок многочисленным фанатам автора, а также смелый шаг в сторону еще большей интеграции талантливых писателей в российскую киноиндустрию. Сам литератор признался, что в проект его пригласили «оживить персонажей» — и с продюсерами шоу он почти сразу нашел общий язык.

Волшебный мир от автора «Пока цветет папоротник»

Режиссером «Молота ведьм» выступил Евгений Бедарев — автор семейной комедии «Домовой» и популярного сериала «Пока цветет папоротник», который открыл всем талант Александра Петрова. Вместе с Дивовым постановщик, давно специализирующийся на фэнтезийном жанре, создал мир, в котором текущая действительность переплетается с вселенной русских сказок. По сюжету «Молота» могущественная Хозяйка стихий вырывается из заточения в Институте теоретической и экспериментальной радиофизики (ИТИЭР) и наводит морок на город Калязин: по границе вырастает стена зачарованного борщевика, а жители обращаются в леших, русалок и другую нечисть. Противостоять колдунье берутся стартапер Леха Попов, программист и бывший пожарный Илья Муромцев, а также водитель скорой и кузнец Никита Добрынин.

Будучи еще одной попыткой скрещения нашего фольклора с современностью, «Молот ведьм» делает это скорее в традициях литературы братьев Стругацких, чем американских комиксов (и слава богу), много вкладываясь в научпоп-составляющую. Решение скорее верное, потому что даже с учетом засилья всевозможных адаптаций сказок в российском кино сериал не затеряется среди конкурирующих тайтлов.

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Люса Чеботина и другие новые лица в касте

Люся Чеботина известна плюс-минус каждому в России по мегахиту «Солнце Монако», но, вообще говоря, активно строит и актерскую карьеру. На ее счету к 27 годам более десятка ролей (в том числе и в «Холопе») — правда, до «Молота ведьм» у певицы были в основном совсем уж скромные камео. В проекте Евгения Бедарева Чеботина получила куда больше экранного времени, воплотив молодую блогершу из деревни, которая не оставляет попыток прославиться на всю страну. И, по признанию самой поп-звезды, прочувствовала на себе всю сложность актерского труда — из-за плотного графика и натуральных съемок Люся почти не спала. О чем, впрочем, не жалеет, потому что осталась от шоу в восторге.

Каст «Молота ведьм» и в остальном оказался богат на новые для российского кино лица. Главным открытием фэнтези стал 23-летний Вадим Соснин, сыгравший Леху Попова, — для молодого актера эта роль стала всего четвертой в карьере. В числе других приятных удивлений сериала — Елизавета Юрьева (Хозяйка стихий) и Алина Воскресенская (Аленушка Добрынина). Есть ощущение, что очень скоро всю эту троицу на экране мы будем видеть достаточно часто, а значит — самое время к ней внимательно присмотреться (пока это не стало мейнстримом).

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Славный город Калязин и мемы

«Молот ведьм» продолжает давно назревшую борьбу (пока неравную, но уже хоть что-то) с засильем фильмов и сериалов, действие которых происходит в Москве и Петербурге. Основные события тут разворачиваются в Калязине — живописном городе Тверской области (кстати, почти ровеснике столицы), лишь по каким-то сказочным причинам еще не ставшем одним из главных туристических мест страны. Причем сам Калязин как локация тут не просто для галочки: операторы не поскупились на обилие живописных кадров из здешних мест, особо порадуют глаз калязинские радиотелескоп и затопленная колокольня.

Тем же, кто в своем познании еще не совсем преисполнился (не осуждаем), «Молот ведьм» предлагает чуть ли не энциклопедию мемов последних лет, обильно интегрированную в сюжет и диалоги. Просто чиллового парня здесь, конечно, не встретишь, зато тут как тут, например, «Русичи против нечисти», шутки над криптомайнингом и тру-краймом, а также, конечно, блогерскими буднями. Бонусом идут забавные отсылки к русской культуре (типа трио «эмчеэсовцев» Иван Царенко / Серый / Волк — или премудрой фельдшерицы Василисы) и действительно остроумная стена волшебного борщевика. В общем, улыбнуться есть над чем.

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Сериал «Молот ведьм»

Дата премьеры: 2 ноября 2024 года

Дата выхода последней серии: 30 ноября 2024 года

Продолжительность: 8 серий по примерно 50 минут

Режиссер: Евгений Бедарев

В ролях: Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Елизавета Юрьева, Андрей Шарков, Юлия Галкина, Андрей Карако, Люся Чеботина

Где смотреть: Okko, Start