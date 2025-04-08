Медведев заявил, что США и Европа могли привести мир к Третьей мировой войне

Медведев: действия США и их союзников чуть не привели к Третьей мировой войне

В какой-то момент США и их союзники решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Российской Федерацией и в то же время вести против нее войну с применением незаконных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны, угроза достигла наивысшей степени, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, администрация действующего президента США Дональда Трампа как минимум на словах это признает, лидеры Европы — нет. Напротив, как считает Медведев, европейские политик начали снова «трясти» своими скудными стратегическими потенциалами.

Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно, мир будет создавать более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы. По мнению Медведева, чем это закончится, давно известно.

Ранее Медведев назвал условие, при котором можно избежать ядерного апокалипсиса.