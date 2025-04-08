В России выставили на продажу редкий ВАЗ-2105 для нужд КГБ

В России продают ВАЗ-2105 для нужд КГБ за 4 млн рублей

В России выставили на продажу редкий автомобиль ВАЗ-21059 для нужд КГБ, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что под капотом расположен оригинальный роторно-поршневой двигатель с индексом ВАЗ-413 с завидной для своего времени мощностью 140 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Такая модель производилась мелкосерийно для спецслужб и никогда не поступала в открытую продажу. Продавец планирует выручить за машину 4 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.