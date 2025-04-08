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Самый дорогой игрок мира может сменить клуб

El Nacional: Холанд может покинуть «Манчестер Сити» в ближайшие месяцы
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Carl Recine/Reuters

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть команду в ближайшие месяцы. Об этом сообщает El Nacional.

Источник утверждает, что 24-летний футболист рассматривает возможную смену клуба из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. За Холандом следят французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария». Английскому клубу будет сложно, в случае чего, удержать игрока, несмотря на рекордный контракт до 2034-го года.

1 апреля сообщалось, что Холанд выбыл из-за травмы на 5-7 недель.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его рыночная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет €200 млн.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает шестое место, набрав 52 очка за 31 тур. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 73 балла.

Ранее Холанда обвинили в нанесении травмы маскоту «Манчестер Сити».

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