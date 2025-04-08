Бизнес по доставке еды Иды Галич ушел в минус из-за просевшего качества

Выручка компании «Еджи» Иды Галич, которая занимается доставкой суши и роллов, составила минус 1,6 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, финансовые показатели фирмы «просели» за год из-за «просевшего качества» продуктов. По данным Mash, потребители жаловались на некачественную рыбу и рис, а также высокую стоимость товара.

Еще в 2023-м, отмечает канал,«Еджи» приносила Галич прибыль. По данным источника Telegram-канала «Звездач», выручка компании составляла 8,1 млн рублей в 2023 году, а прибыль — 2,7 млн.

Ида Галич начала свою карьеру в КВН. В 2016 году она приняла участие в юмористическом шоу Comedy Баттл. А в 2018-м стала одной из соведущих в передаче «Орел и решка. Россия».

В июне 2024 года сообщалось, что Ида Галич стала кинопродюсером. Галич приступила к съемкам короткометражного фильма «Мама». Автором идеи выступила сама блогерша. По словам телеведущей, она придумала ее четыре года назад и долго думала над сценарием и выбирала команду.

Главную роль в картине сыграет актриса Пелагея Невзорова, известная по сериалу «Два холма». За музыкальную составляющую отвечает фронтмен группы «ПИЦЦА» Сергей Приказчиков.

Ранее СМИ сообщили о многомиллионном имуществе уехавшего из России певца Artik.