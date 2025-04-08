Краснодарец ногами двигал Nissan на проезжей части, и это попало на видео

В Краснодаре на видео попало, как мужчина ногами передвигал заглохший Nissan

В Краснодаре мужчина передвигал заглохший Nissan, сидя на «Жигулях». Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Парень верхом на «Жигулях» толкал впереди идущую легковушку в Краснодаре. Если не поняли, как это — смотрите видео», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина сидит на капоте движущихся «Жигулей» и ногами упирается в Nissan, от чего последний едет.

По словам местных жителей, иномарка заглохла на трассе, а троса у водителя не оказалось. Таким образом мужчины решили выйти из ситуации, при этом в качестве упора краснодарец использовал свои ноги.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель на «Жигулях» устроил дрифт на автостоянке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль «Жигули» дрифтует на заснеженной дороге, выполняет опасные маневры на парковке.

Кроме того, в Иннополисе водитель на Lada Largus сбил робота-доставщика и скрылся с места ДТП.

Ранее водитель самосвала устроил дрифт на заснеженной дороге в Новой Москве.