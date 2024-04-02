Страстная неделя: что можно и чего нельзя делать на седмице перед Пасхой

Когда в 2024 году начинается Страстная неделя
Страстная неделя (или седмица) — это заключительный и самый строгий период Великого поста, предшествующий Пасхе. В 2024 году этот самый важный для православных христиан праздник будут отмечать 5 мая.
Страстная неделя наступает после Вербного воскресенья, когда отмечают вход господень в Иерусалим. В 2024 году эта дата выпадает на 28 апреля, а Страстная неделя продлится с 29 апреля (понедельник) по 4 мая (суббота).
Смысл названия и символическое значение
Неделя перед Пасхой в православии известна под двумя названиями: Великая и Страстная. Греки предпочитают называть ее Великой. Но это определение не так часто встречается в церковных текстах. При этом великими принято называть каждый из дней этой недели (Великий понедельник, Великий вторник и т.д.). Синаксарь — сборник выдержек из писаний святых отцов и церковных преданий — гласит, что великой эту неделю делают связанные с жизнью Спасителя чудеса и события, которые произошли в эти дни.
Название Страстная неделя встречается всего один раз в Типиконе — книге, в которой описан церковный устав, — в главе о расписании молитв. Именно оно прижилось в повседневной жизни и современных церковных публикациях.
«Страсти Христовы», анонимный художник, XV в.Wikimedia Commons
Слово «страсти» в переводе с церковнославянского означает «страдания», рассказал в беседе с «Газетой.Ru» заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина Игумен Лука. В течение всей последней в Великом посте недели верующие вспоминают тяжелые испытания Иисуса Христа в последние дни земной жизни перед его казнью на кресте и его сошествием в ад (согласно христианкой догме, Иисус после распятия спустился в ад, произнес там проповедь и вывел оттуда всех ветхозаветных праведников).
Страстная неделя по дням
Великий понедельник
В Великий понедельник богослужение акцентирует внимание на двух важных темах. Первая связана с библейским патриархом Иосифом, который рассматривается как предвестник Христа. Интересно, что гимны, посвященные Иосифу, больше фокусируются на его целомудрии и его отказе поддаться женским соблазнам во время пленения в Египте, чем на сходстве его жизни с последними днями Иисуса.
Иоганн Фридрих Овербек «Продажа Иосифа братьями», 1817 год
Вторая тема касается проклятия смоковницы — Христос проклял это дерево, не обнаружив на нем плодов, а на следующий день ученики увидели, что оно зачахло. Церковь воспринимает это как урок для всех верующих: так же, как смоковница, не приносящая плодов, была проклята и погибла, так и человек, не воспринявший духовных уроков, подвергается осуждению.
Великий вторник
В Великий вторник не сохранилось воспоминаний, которые отсылают к последним дням жизни Христа. Однако в этот день в центр попадают две притчи, которые Мессия рассказывал в Иерусалиме. Первая из них — о талантах — отсылает к Страшному суду, на котором всем воздастся и за трудолюбие, и за лень.
Вторую — о десяти девах — Иисус, согласно Евангелию от Матфея, рассказывает ученикам во время разговора о Страшном суде. В ней говорится о том, как важно всегда помнить о втором пришествии Спасителя и готовить себя к нему.
Великая среда
В Великую среду христианская традиция отсылает к воспоминаниям о жене-грешнице. В доме Симона прокаженного женщина омыла слезами ноги Иисуса и помазала их драгоценным миром, символически приготовив его к погребению. В этот же момент Иуда, один из 12 апостолов, решил предать Христа.
Питер Пауль Рубенс и Антонис Ван Дейк «Пир у Симона Фарисея»Wikimedia Commons
Иуда Искариот пришел к первосвященникам, которые решили казнить Христа. Ученик согласился предать своего учителя за 30 сребреников — в то время за эти деньги можно было купить маленький участок земли в пределах Иерусалима.
В Великую среду происходит особенное церковное событие: совершается Литургия преждеосвященных даров — вечерня, во время которой прихожане причащаются Святых даров (тела и крови Христа). В этот день принято исповедоваться и каяться в грехах.
Великий четверг
В четверг Страстной седмицы вспоминают четыре ключевых события из жизни Иисуса Христа: Тайную вечерю, омовение ног ученикам, молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495-1498)Wikimedia Commons
Во время Тайной вечери Христос, преломив хлеб и благословив кусочек, объявил его своим телом и раздал ученикам. После этого подал им чашу с вином, символизирующую его кровь. Этим он установил таинство Евхаристии или Святого причастия, которое стало для верующих способом соединиться с Христом.
Также воспроизводится обряд омовения ног в кафедральных соборах, когда архиерей омывает ноги 12-ти священникам, олицетворяющим апостолов. Этот акт напоминает о глубоком смирении Иисуса, проявленном перед его учениками, и подчеркивает важность служения и любви.
Христос умывает ноги Петру (Джотто, фреска в капелле Скровеньи)Wikimedia Commons
В этот день, который в народе называется Чистым четвергом, начинается бытовая подготовка к Пасхе: верующие убирают в домах, посещают баню, красят яйца и пекут куличи.
Великая пятница
Великая пятница — самый трагический и глубоко скорбный день в христианском календаре: верующие вспоминают момент крестных страданий и смерть Иисуса Христа. В этот день принято соблюдать строгий пост и углубляться в духовные размышления о жертве, принесенной Спасителем ради человечества.
Тициан Вечеллио «Несение креста», 1565 год
По пути на место казни — Голгофу — Иисуса избивали, возложили на его голову терновый венец и заставили нести крест, на котором он закончил свой земной путь. После распятия один из стражников пронзил ребро Мессии, чтобы удостовериться, что он мертв. Из раны потекли кровь и вода, которые олицетворяют основные христианские таинства — причастие и крещение. После смерти тело Христа завернули в плащаницу и поместили в пещеру.
Диего Веласкес «Распятый Христос», 1632 год
В пятницу на Страстной седмице принято читать 12 евангельских отрывков о последних днях Христа, начиная с момента предательства Иуды и заканчивая распятием. В этот день литургия не совершается, кульминацией дня обычно становится торжественный вынос из-за алтаря плащаницы.
Великая суббота
Начиная со службы вечером Великой пятницы и весь день Великой субботы вспоминают одно из самых важных событий в истории христианства: погребение Иисуса Христа, его пребывание в гробе, сошествие в ад для возвещения победы над смертью и освобождения душ, верно ждавших его.
Литургия Василия Великого, которая совершается в этот день, начинается вечером и включает чтение 15 паримий — текстов из Ветхого Завета, предсказывающих пришествие, страдания и воскресение Христа.
Гюстав Доре. «Сошествие во Ад»
Великая суббота — день глубокого размышления и ожидания. События этого дня подготавливают верующих к празднованию Воскресения Христова, напоминая о вечной жизни.
В полночь в храмах начинается особый обряд — полунощница и перенос плащаницы в алтарь символизируют завершение скорбного времени ожидания и начало радости Воскресения. Это предвестие Пасхальной ночи, когда будет провозглашена победа жизни над смертью.
Плащаница: «Положение во гроб». Ливан, Триполи, 1712 годhermitage_museum//Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Обычно в храмах богослужение начинается за некоторое время до полуночи. За полчаса начинается пасхальная полунощница, в завершении которой плащаница — уже обычно разобранная — уносится в алтарь. Выходят священники с кадилом и с крестом и идут на крестный ход. Все молящиеся обходят вокруг храма и останавливаются перед его к тому времени уже закрытыми дверями, как перед гробом Христовым, заваленным камнем», — разъяснил Игумен Лука.
Что можно и нельзя делать на Страстной неделе
Страстная седмица — это период глубокого духовного изыскания для христиан, направленный на размышление о страданиях, смерти и Воскресении Иисуса Христа. Цель служб этой недели — приблизить верующих к Христу и помочь им духовно осмыслить таинство искупления.
Первые три дня Страстной недели принято вспоминать о страстях Христовых: верующие размышляют об его учении и земном пути. В эти дни церковные службы особенно продолжительны. В течение первых трех дней недели читают весь текст Четвероевангелия, охватывающий историю земной жизни Спасителя.
В этот период церковь рекомендует ограничить физический труд, чтобы оставалось больше времени для духовных практик, молитвы и посещения церковных служб. Особенно это касается Великой субботы.
Страстная неделя — это период воздержания от увеселительных мероприятий, а также время, когда верующие должны особенно усердно избегать чувства злобы и направлять все мысли на прощение.
В последний день Страстной седмицы (который также называют Тихой субботой) прекращаются все приготовления к Пасхе. В этот день в церквях происходит освящение куличей, пасх, яиц и других продуктов, символизирующих восторжествование жизни над смертью.
Что едят на Страстной неделе
Страстная неделя — время, когда физические ограничения в еде служат инструментом для глубокого духовного очищения и подготовки к встрече самого великого и радостного события в православном христианстве — Воскресения господнего.
Можно есть овощи, крупы, фрукты, макаронные изделия, грибы, орехи, мед. Категорически нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молочное.
- Понедельник, вторник и среда Страстной недели — дни, когда верующие придерживаются сухоядения, то есть отказа от пищи, приготовленной путем термической обработки, и ограничивают себя растительными продуктами (сырыми овощами, сухофруктами, орехами и т.д).
- В Великий четверг традиция разрешает немного смягчить пост, включив в рацион горячую пищу с растительным маслом.
- Страстная пятница — самый строгий день поста в христианском календаре, когда рекомендуется голодание, за исключением употребления хлеба и воды, в знак скорби и покаяния за страдания и крестную смерть Иисуса Христа. Однако это правило смягчается для пожилых людей, детей, беременных, кормящих женщин и тяжелобольных, учитывая их физические нужды и здоровье.
- В Великую субботу, когда верующие вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, также предписано сухоядение. Тем не менее допускается пища с растительным маслом и даже немного вина. Этот день — последнее приготовление к встрече Пасхи.