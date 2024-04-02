Страстная неделя: что можно и чего нельзя делать на седмице перед Пасхой Страстная неделя Великого поста 2024: даты, суть события и запреты

Страстная неделя — время строгих ограничений и глубокой духовной подготовки к встрече Пасхи. Этот период отличается суровыми правилами поста, которые призваны не только очистить тело, но и душу. О символическом значении каждого дня Страстной седмицы и о том, что можно, а чего нельзя делать в этот период — в материале «Газеты.Ru».

Когда в 2024 году начинается Страстная неделя

Страстная неделя (или седмица) — это заключительный и самый строгий период Великого поста, предшествующий Пасхе. В 2024 году этот самый важный для православных христиан праздник будут отмечать 5 мая.

Страстная неделя наступает после Вербного воскресенья, когда отмечают вход господень в Иерусалим. В 2024 году эта дата выпадает на 28 апреля, а Страстная неделя продлится с 29 апреля (понедельник) по 4 мая (суббота).

Смысл названия и символическое значение

Неделя перед Пасхой в православии известна под двумя названиями: Великая и Страстная. Греки предпочитают называть ее Великой. Но это определение не так часто встречается в церковных текстах. При этом великими принято называть каждый из дней этой недели (Великий понедельник, Великий вторник и т.д.). Синаксарь — сборник выдержек из писаний святых отцов и церковных преданий — гласит, что великой эту неделю делают связанные с жизнью Спасителя чудеса и события, которые произошли в эти дни.

Название Страстная неделя встречается всего один раз в Типиконе — книге, в которой описан церковный устав, — в главе о расписании молитв. Именно оно прижилось в повседневной жизни и современных церковных публикациях.

close 100% «Страсти Христовы», анонимный художник, XV в. Wikimedia Commons

Слово «страсти» в переводе с церковнославянского означает «страдания», рассказал в беседе с «Газетой.Ru» заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина Игумен Лука. В течение всей последней в Великом посте недели верующие вспоминают тяжелые испытания Иисуса Христа в последние дни земной жизни перед его казнью на кресте и его сошествием в ад (согласно христианкой догме, Иисус после распятия спустился в ад, произнес там проповедь и вывел оттуда всех ветхозаветных праведников).

Страстная неделя по дням

Великий понедельник

В Великий понедельник богослужение акцентирует внимание на двух важных темах. Первая связана с библейским патриархом Иосифом, который рассматривается как предвестник Христа. Интересно, что гимны, посвященные Иосифу, больше фокусируются на его целомудрии и его отказе поддаться женским соблазнам во время пленения в Египте, чем на сходстве его жизни с последними днями Иисуса.

close 100% Иоганн Фридрих Овербек «Продажа Иосифа братьями», 1817 год

Вторая тема касается проклятия смоковницы — Христос проклял это дерево, не обнаружив на нем плодов, а на следующий день ученики увидели, что оно зачахло. Церковь воспринимает это как урок для всех верующих: так же, как смоковница, не приносящая плодов, была проклята и погибла, так и человек, не воспринявший духовных уроков, подвергается осуждению.

Великий вторник

В Великий вторник не сохранилось воспоминаний, которые отсылают к последним дням жизни Христа. Однако в этот день в центр попадают две притчи, которые Мессия рассказывал в Иерусалиме. Первая из них — о талантах — отсылает к Страшному суду, на котором всем воздастся и за трудолюбие, и за лень.

Притча Христа о талантах Согласно Евангелию от Матфея, один богатый и знатный человек, уезжая в другую страну, раздал рабам таланты — то есть деньги. Он дал пять талантов одному, два другому и один третьему, учитывая способности каждого из них.



Первый раб употребил деньги в дело и удвоил сумму. Так же поступил второй. Лишь третий закопал монету в землю, потому что боялся потерять ее.



Когда господин вернулся обратно, он пригласил всех троих и попросил рассказать, что они делали с его дарами. Тех, которые смогли приумножить сумму, он похвалил, а третьего — наказал, ведь он не реализовал свой потенциал и предпочел бездействовать.

Вторую — о десяти девах — Иисус, согласно Евангелию от Матфея, рассказывает ученикам во время разговора о Страшном суде. В ней говорится о том, как важно всегда помнить о втором пришествии Спасителя и готовить себя к нему.

Притча Христа о десяти девах Эта история рассказывает о свадебных ритуалах в древней Иудее и отсылает к Второму пришествию Христа, после которого последует Страшный суд.



Среди десяти дев, которые ждали жениха, пять были мудрыми, а оставшиеся — неразумными. Готовясь к встрече, первые взяли светильники и запас масла для них, вторые маслом не запаслись. Жених опаздывал, потому все девы задремали. Но среди ночи вдруг послышался его голос — было пора выходить к нему навстречу. Светильники неразумных дев начали гаснуть и они просили мудрых поделиться маслом, но те отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе».



Пока часть девиц ходила за маслом, жених уже приехал и забрал с собой на свадебный пир лишь тех, кто наполнил сосуды заранее. Опоздавшие стали стучаться в двери, но жених ответил: «Не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».

Великая среда

В Великую среду христианская традиция отсылает к воспоминаниям о жене-грешнице. В доме Симона прокаженного женщина омыла слезами ноги Иисуса и помазала их драгоценным миром, символически приготовив его к погребению. В этот же момент Иуда, один из 12 апостолов, решил предать Христа.

close 100% Питер Пауль Рубенс и Антонис Ван Дейк «Пир у Симона Фарисея» Wikimedia Commons

Иуда Искариот пришел к первосвященникам, которые решили казнить Христа. Ученик согласился предать своего учителя за 30 сребреников — в то время за эти деньги можно было купить маленький участок земли в пределах Иерусалима.

В Великую среду происходит особенное церковное событие: совершается Литургия преждеосвященных даров — вечерня, во время которой прихожане причащаются Святых даров (тела и крови Христа). В этот день принято исповедоваться и каяться в грехах.

Великий четверг

В четверг Страстной седмицы вспоминают четыре ключевых события из жизни Иисуса Христа: Тайную вечерю, омовение ног ученикам, молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

close 100% Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495-1498) Wikimedia Commons

Во время Тайной вечери Христос, преломив хлеб и благословив кусочек, объявил его своим телом и раздал ученикам. После этого подал им чашу с вином, символизирующую его кровь. Этим он установил таинство Евхаристии или Святого причастия, которое стало для верующих способом соединиться с Христом.

Также воспроизводится обряд омовения ног в кафедральных соборах, когда архиерей омывает ноги 12-ти священникам, олицетворяющим апостолов. Этот акт напоминает о глубоком смирении Иисуса, проявленном перед его учениками, и подчеркивает важность служения и любви.

close 100% Христос умывает ноги Петру (Джотто, фреска в капелле Скровеньи) Wikimedia Commons

В этот день, который в народе называется Чистым четвергом, начинается бытовая подготовка к Пасхе: верующие убирают в домах, посещают баню, красят яйца и пекут куличи.

Великая пятница

Великая пятница — самый трагический и глубоко скорбный день в христианском календаре: верующие вспоминают момент крестных страданий и смерть Иисуса Христа. В этот день принято соблюдать строгий пост и углубляться в духовные размышления о жертве, принесенной Спасителем ради человечества.

close 100% Тициан Вечеллио «Несение креста», 1565 год

По пути на место казни — Голгофу — Иисуса избивали, возложили на его голову терновый венец и заставили нести крест, на котором он закончил свой земной путь. После распятия один из стражников пронзил ребро Мессии, чтобы удостовериться, что он мертв. Из раны потекли кровь и вода, которые олицетворяют основные христианские таинства — причастие и крещение. После смерти тело Христа завернули в плащаницу и поместили в пещеру.

close 100% Диего Веласкес «Распятый Христос», 1632 год

В пятницу на Страстной седмице принято читать 12 евангельских отрывков о последних днях Христа, начиная с момента предательства Иуды и заканчивая распятием. В этот день литургия не совершается, кульминацией дня обычно становится торжественный вынос из-за алтаря плащаницы.

Великая суббота

Начиная со службы вечером Великой пятницы и весь день Великой субботы вспоминают одно из самых важных событий в истории христианства: погребение Иисуса Христа, его пребывание в гробе, сошествие в ад для возвещения победы над смертью и освобождения душ, верно ждавших его.

Литургия Василия Великого, которая совершается в этот день, начинается вечером и включает чтение 15 паримий — текстов из Ветхого Завета, предсказывающих пришествие, страдания и воскресение Христа.

close 100% Гюстав Доре. «Сошествие во Ад»

Великая суббота — день глубокого размышления и ожидания. События этого дня подготавливают верующих к празднованию Воскресения Христова, напоминая о вечной жизни.

В полночь в храмах начинается особый обряд — полунощница и перенос плащаницы в алтарь символизируют завершение скорбного времени ожидания и начало радости Воскресения. Это предвестие Пасхальной ночи, когда будет провозглашена победа жизни над смертью.

close 100% Плащаница: «Положение во гроб». Ливан, Триполи, 1712 год hermitage_museum//Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Обычно в храмах богослужение начинается за некоторое время до полуночи. За полчаса начинается пасхальная полунощница, в завершении которой плащаница — уже обычно разобранная — уносится в алтарь. Выходят священники с кадилом и с крестом и идут на крестный ход. Все молящиеся обходят вокруг храма и останавливаются перед его к тому времени уже закрытыми дверями, как перед гробом Христовым, заваленным камнем», — разъяснил Игумен Лука.

Что можно и нельзя делать на Страстной неделе

Страстная седмица — это период глубокого духовного изыскания для христиан, направленный на размышление о страданиях, смерти и Воскресении Иисуса Христа. Цель служб этой недели — приблизить верующих к Христу и помочь им духовно осмыслить таинство искупления.

Первые три дня Страстной недели принято вспоминать о страстях Христовых: верующие размышляют об его учении и земном пути. В эти дни церковные службы особенно продолжительны. В течение первых трех дней недели читают весь текст Четвероевангелия, охватывающий историю земной жизни Спасителя.

В этот период церковь рекомендует ограничить физический труд , чтобы оставалось больше времени для духовных практик, молитвы и посещения церковных служб. Особенно это касается Великой субботы.

Страстная неделя — это период воздержания от увеселительных мероприятий, а также время, когда верующие должны особенно усердно избегать чувства злобы и направлять все мысли на прощение.

В последний день Страстной седмицы (который также называют Тихой субботой) прекращаются все приготовления к Пасхе. В этот день в церквях происходит освящение куличей, пасх, яиц и других продуктов, символизирующих восторжествование жизни над смертью.

close 100% Александр Кряжев/РИА Новости

Что едят на Страстной неделе

Страстная неделя — время, когда физические ограничения в еде служат инструментом для глубокого духовного очищения и подготовки к встрече самого великого и радостного события в православном христианстве — Воскресения господнего.

Можно есть овощи, крупы, фрукты, макаронные изделия, грибы, орехи, мед. Категорически нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молочное.

Понедельник, вторник и среда Страстной недели — дни, когда верующие придерживаются сухоядения, то есть отказа от пищи, приготовленной путем термической обработки, и ограничивают себя растительными продуктами (сырыми овощами, сухофруктами, орехами и т.д).

В Великий четверг традиция разрешает немного смягчить пост, включив в рацион горячую пищу с растительным маслом.

Страстная пятница — самый строгий день поста в христианском календаре, когда рекомендуется голодание, за исключением употребления хлеба и воды, в знак скорби и покаяния за страдания и крестную смерть Иисуса Христа. Однако это правило смягчается для пожилых людей, детей, беременных, кормящих женщин и тяжелобольных, учитывая их физические нужды и здоровье.

В Великую субботу, когда верующие вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, также предписано сухоядение. Тем не менее допускается пища с растительным маслом и даже немного вина. Этот день — последнее приготовление к встрече Пасхи.