«Я не выкладывал этого!» Ургант попросил прекратить травлю

Иван Ургант заявил, что не причастен к фейковому Telegram-каналу «Вечернего Урганта», опубликовавшему кадры горящего российского БТР, и добивался его удаления. Он призвал прекратить травлю и «заранее опроверг», что «пьет по ночам кровь младенцев». 19 ноября в публикации видео с БТР его обвинил Захар Прилепин. После объяснений Урганта писатель извинился, но заявил, что претензии к ведущему связаны не с постом, а с «последовательной антикрымской, антидонбасской позицией».

Телеведущий Иван Ургант отверг свою причастность к Telegram-каналу с название «Вечерний Ургант», в котором в марте 2022 года появилась публикация с горящим российским бронетранспортером. Об этом ведущий написал в своем верифицированном канале.

Он подчеркнул, что у программы «Вечерний Ургант» никогда не было канала в Telegram, команда шоу начала бороться с фейковым ресурсом «задолго до известных событий», однако жалобы ни к чему не приводили. Ургант также опубликовал скриншот сообщения с просьбой удалить канал, по словам ведущего, оно было направлено в службу поддержки мессенджера после появления поста с БТР.

Ургант добавил, что администрация Telegram удалила пост, однако «канал оставила жить и здравствовать».

«Если завтра там например сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну», – написал телеведущий.

Он также заявил, что свой первый пост в мессенджере опубликовал 5 мая 2022 года – в нем Ургант заявил, что «ничего не публиковал». До этого в Telegram-канале Урганта было опубликовано только его фото, выложенное 28 февраля. Сам канал был создан 26 февраля.

«Давайте закрепим, - Итак, Захар! Эдуард! Михаил Иванович! Ксения! Жан-Люк! Санта-Барбара! Анна! Эльза! Зорька! Люди добрые! Святые угодники! Я НИКОГДА НЕ ПИСАЛ И НЕ ВЫКЛАДЫВАЛ ЭТОГО!!!!!!! Так давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать!» – заключил Ургант (орфография, пунктуация и оформления автора сохранены. – «Газета.Ru»).

Поддельный канал доступен в мессенджере, в настоящее время он публикует фотографии Урганта. У канала стоит пометка «fake» и предупреждение: «Многие пользователи сообщают, что эта учетная запись выдает себя за известного человека или организацию».

«Дело, как вы понимаете, не в клипе»

19 ноября писатель Захар Прилепин в интервью журналистке Ксении Собчак обвинил Урганта в публикации поста с поддержкой Вооруженных сил Украины. Речь шла о публикации в фейковом Telegram-канале.

«Иван Ургант на своем ресурсе, который его ресурс, сколько бы он там ни кривлялся, поместил отвратительнейший просто [пост]», – сказал Прилепин.

Собчак в ответ заявила, что канал не принадлежит Урганту, на что писатель ответил: «Если это не его ресурс, он мог бы в ту же секунду сообщить, что «это не мой ресурс». Он почему-то выглядел как его ресурс все это время, а потом вдруг оказался не его».

22 ноября, после заявления Урганта о фейковом канале, Прилепин принес извинения, но подчеркнул, что его «не слишком настойчивые претензии» к телеведущему связаны не с публикацией в канале.

«Иван, если это действительно так: мои извинения. Дело, впрочем, как Вы понимаете, не в клипе <...> Вы занимали и занимаете последовательно антикрымскую, антидонбасскую позицию; и уж точно вы против СВО. И это не грех, это не стыдно. Стыдно делать вид, что это незаметно. Но это у Вас торчит, Иван», – написал Прилепин.

Он обвинил Урганта в том, что с 2014 года участие в его передаче принимали люди, «категорически не принимающие возвращения Крыма, «русской весны» и «донбасского сопротивления». По словам писателя, «основные эксперты и любимые гости» Урганта «хором, скопом, стадом свалили из России».

Проверка Урганта

В октябре 2023 года Госдума приняла протокольное поручение о проверке ряда уехавших россиян на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ и финансирования армии Украины.

Ургант попал в список на проверку, кроме него в перечень вошли юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), блогер Руслан Усачев, экс-ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, комик Александр Ревва, шоумен Александр Гудков, а также вернувшийся в РФ бизнесмен Михаил Фридман и сын бывшего председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов.

Сам телеведущий сообщения о проверке не комментировал. В мае он отрицал, что поддерживает ВСУ, и называл слухи об этом «ложью».

В январе 2023 года депутат Госдумы Николай Новичков предлагал признать Урганта иностранным агентом. Телеведущий, комментируя эту инициативу, заявил:

«Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять».

Летом 2022 года несколько депутатов Госдумы организовали рабочую группу по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), они включили Урганта в список «агентов иностранного влияния». Ведущий в ответ предложил парламентариям законодательно разрешить привлекать к ответственности ближайших родственников лиц из черного списка, «изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR», а также сменить название организации с ГРАД на аббревиатуру ГОВНО («Группа обнаружения врагов нашего отечества»).

В феврале 2022 года Иван Ургант высказался против проведения военной операции на Украине и уехал за границу, программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Впоследствии телеведущий вернулся на родину, однако практически не появляется на публике. Пресс-служба «Первого канала» несколько раз опровергала информацию о закрытии «Вечернего Урганта», заявляя, что канал временно отказался от показа развлекательных программ и работает в информационном режиме.