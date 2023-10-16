Сексизм, расизм, харассмент. 10 скандалов, связанных с Disney

За век существования компания Disney много раз была замешана в скандалах. Их причинами становились сексизм, расизм, трагедии в парках развлечений, домогательства в коллективах, пропаганда послевоенной ксенофобии. О десяти самых известных инцидентах, опорочивших репутацию корпорации, рассказывает «Газета.Ru».

Сексизм

close 100% Уолт Дисней и художница Эдит Мур, 1943 год PhotoQuest/Getty Images

Известный факт: Уолт Дисней был сексистом и шутил, что всем женщинам мира предпочитает Микки Мауса. После нескольких провалов на «Оскаре» Дисней перестал приглашать на церемонию свою жену Лилиан — чтобы не сглазила. Дома он запрещал дочерям смотреть свои мультфильмы, опасаясь, что их реакция не оправдает его ожиданий.

В студийной работе сексизм Диснея проявился в официальном запрете принимать на работу женщин-аниматоров. Он опасался, что внезапная беременность и увольнение сотрудниц может негативно сказаться на производстве проектов. Мультипликатор также считал, что женщины не обладают достаточным чувством юмора и навыками рисования, чтобы создавать эмоциональных героев. Для женщин, которые решились выдвинуть свою кандидатуру, было заготовлено письмо:

«Женщины не занимаются какой-либо творческой работой, связанной с подготовкой мультфильмов к экрану, поскольку эту работу выполняют исключительно молодые мужчины».

В довоенные годы Дисней доверял женщинам только работу в техотделе по переносу рисунков на пленку. С началом Второй мировой войны он ощутил нехватку сотрудников и был вынужден нанять нескольких женщин в качестве ассистентов художника.

Расизм

close 100% Кадр из мультфильма «Песнь Юга» (1946) Walt Disney Productions

Считается, что детский мультфильм «Песнь Юга» (1946), основанный на сборнике «Сказки дядюшки Римуса», буквально пропагандирует рабство. В ленте показано, как герои целыми днями легко и весело работают на плантации, демонстрируя, что это им за счастье. Одной из самых скандальных спустя годы стала сцена, где Дядюшка Римус поет веселые песни на фоне трудящихся на плантации.

Несмотря на обвинение в поддержке рабовладения и расовых стереотипов, «Песнь Юга» окупилась в прокате и получила «Оскар» за лучшую песню. Позднее было официально запрещено перевыпускать и продавать копии этого мультфильма.

Нацизм

close 100% Дональд Дак в мультфильме «Лицо Фюрера» (1942). «Майн кампф» внесена в России в Федеральный список экстремистских материалов, запрещена к распространению Walt Disney Productions

В 1942 году студия Уолта Диснея выпустила короткометражный пропагандистский мультипликационный фильм «Лицо фюрера» с насмешкой над Адольфом Гитлером. По сюжету Дональду Даку снится, что он «работает на фюрера 48 часов в день» и вынужден приветствовать его портреты нацистскими жестами. В кадре присутствует свастика, а заглавная песня «Der Fuehrer's Face» Спайка Джонса пародирует запрещенный гимн Третьего рейха.

В 2010 году мультфильм был включен в российский Федеральный список экстремистских материалов под названием «Дональд Дак и фашизм (запрещенная серия)». В 2016-м Президиум Камчатского краевого суда отменил решение о признании мультфильма экстремистским материалом.

При этом самого Диснея — хотя «Лицо фюрера» и является очевидной анти-гитлеровской работой — подозревали в симпатии к нацистам и считали антисемитом.

Трагедии в парках развлечений

close 100% Дети на аттракционе в Диснейленде в Калифорнии, 1955 год AP

В 1980 году в аквапарке Disney's River Country во Флориде 11-летний мальчик заразился амебным менингоэнцефалитом — редким заболеванием, которое вскоре унесло жизнь ребенка. Оказалось, что воду для бассейнов не хлорировали, а просто выкачивали из озера. Этот аквапарк закрылся лишь в 2001 году.

В 2006-м на территории парка развлечений Walt Disney World аллигатор утащил двухлетнего мальчика в озеро. Тело ребенка нашли на следующий день на глубине около двух метров. В комментарии СМИ шериф Джерри Демингс рассказывал, что мальчик гулял с родителями вдоль берега озера, когда на них напал аллигатор. Администрацию парка обвинили в недостаточном информировании гостей о возможной опасности.

Эксплуатация детского труда

close 100% Sachelle Babbar/Global Look Press

В 2001 году Disney заключила договор на производство фирменных игрушек с 14 фабриками в Китае. Оказалось, что на них трудились женщины, чей труд оплачивался очень скудно, а также дети младше 14 лет. В 2011 году газета The Guardian сообщила, что компания проводит внутреннее расследование по этому случаю и обещает не допустить такого в будущем.

Сексуальные домогательства Джона Лассетера

close 100% Джон Лассетер во время премьеры мультфильма «История игрушек 3», 2010 год Michael Germana/Global Look Press

Главный креативный продюсер компании The Walt Disney Джон Лассетер в конце 2018 года ушел в отставку. Сооснователь анимационной студии Pixar был обвинен в харассменте: девять бывших сотрудниц рассказали в интервью The Times, что в компании была создана сексистская атмосфера, в которой женщинам было тяжело строить свою карьеру. По их свидетельствам, мужской коллектив во главе с Лассетером постоянно отпускал грубые комментарии в отношении женщин, а также позволял себе неуместные прикосновения и объятия. Сам Лассетер после обвинений ушел в полугодовой отпуск, заявив, что такой большой перерыв связан с его «неправильным поведением» и даст ему возможность научиться лучше себя контролировать. Вернувшись после паузы, Лассетер объявил о своем уходе из Disney и Pixar.

«Последние шесть месяцев позволили мне глубоко задуматься о своей жизни, карьере и личных приоритетах, — сказал создатель Pixar в публичном заявлении. — Хотя я и продолжаю посвящать себя искусству анимации и вдохновляться талантом сотрудников Pixar и Disney, я решил, что конец этого года будет правильным моментом для того, чтобы сосредоточиться на других целях. Горжусь тем, чего достигли две самые важные анимационные студии под моим руководством, и очень им благодарен за то, что они следовали за моей мечтой вместе со мной».

Последним мультфильмом Лассетера в Pixar стала «История игрушек 4». В январе 2019-го он стал главой анимационного подразделения Skydance Media.

Скрытые сексуализированные послания

close 100% Кадр из мультфильма «Спасатели» (1977) Walt Disney Productions

В мультфильме «Спасатели» (1977) на заднем плане можно увидеть постер, на котором изображена девушка с обнаженной грудью. Причем при просмотре ленты никто этого почему-то не заметил — внимание общественности на данный факт обратила сама компания Disney. В итоге студию обвинили в использовании сексуализированного изображения с целью заработка.

А в одной из сцен «Короля Льва», где Симба валится с ног на утесе, в небо взлетают клубы пыли, которые, по мнению зрителей, собираются в слово «SEX». Хотя представители студии впоследствии утверждали, что на самом деле это аббревиатура SFX, добавленная как дань уважения мастерам спецэффектов.

Послевоенная ксенофобия

close 100% Сиамские коты из мультфильма «Леди и Бродяга» (1955) Walt Disney Productions

В 2013 году блогер Маркус Хантер заявил, что изображение сиамских кошек Си и Ам в мультфильме «Леди и Бродяга» демонстрирует послевоенную ксенофобию в США. Он отметил, что символизирующие азиатов кошки представлены двуличными, злобными и одинаковыми, а также назвал их «колониальным ужасом».

Поэтому в 2019 году в ремейк «Леди и Бродяги» не стали включать песню «The Siamese Cat Song», которую в оригинальной версии исполнила Пегги Ли. А кошки в новой версии были заменены котами, изображенными без азиатских стереотипов.

Увольнение Джеймса Ганна

close 100% Джеймс Ганн на фестивале Comic-Con International в Сан-Диего, 2022 год Christy Radecic/Invision/AP

В 2018 году студия Disney уволила Джеймса Ганна с поста режиссера франшизы «Стражи Галактики» за скриншоты его твитов десятилетней давности с шутками про педофилию, СПИД, изнасилования, расизм, антисемитизм и прочее. Однако увольнение режиссера вызвало бурную реакцию как среди поклонников первых двух частей «Стражей Галактики», так и среди его коллег. Например, Вин Дизель, озвучивший одного из героев фильма, публично потребовал вернуть Ганна в кресло постановщика.

Почти сразу после скандала компания Warner Bros. предложила Ганну стать постановщиком нового «Отряда самоубийц». А в 2019 году его пригласили вернуться в Disney для работы над третьими «Стражами Галактики».

Воровство идеи

close 100% Бейсболист Брайс Харпер из Washington Nationals с Микки Маусом в спортивном комплексе ESPN Wide World Gene Duncan/Getty Images

В конце 1980-х Николас Стрэк и Эдвард Рассел предложили идею создания спорткомплекса ESPN Wide World of Sports (ESPN является «дочкой» Disney) — но одобрения не получили. Пять лет спустя корпорация все же сообщила о начале строительства этого объекта — правда, без участия его инициаторов. Несмотря на 88 задокументированных сходств оригинального проекта и варианта компании, в Disney утверждали, что это их идея. В 2000 году Стрэк и Рассел выиграли суд у компании.