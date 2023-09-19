«Беру персонаж от начала спектакля и до конца». Умер Алексей Янин

Актер РАМТа и звезда сериалов Алексей Янин скончался в реанимации после 20 дней, проведенных в коме. Информацию о его смерти подтвердили члены семьи и представители театра. Карьера Янина оборвалась на самом пике: в 2015 году он пережил инсульт, от последствий которого так и не смог оправиться. Подробнее о его кино- и театральных ролях, а также скандале с телефонными мошенниками, «похоронившими» его еще пару недель назад, — в материале «Газеты.Ru».

Российский актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Он находился в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского со 2 сентября.

«Леши сегодня не стало… У этой боли нет границ… Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда», — написала супруга артиста Дарья Янина в соцсетях.

Российский академический молодежный театр (РАМТ), в который Янин пришел служить почти в 20 лет, выразил соболезнования его родным.

«Последние восемь лет актер нашего театра Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — сообщили в театре.

О времени и месте прощания будет объявлено позже.

Карьера Янина

Янин поступал сразу в несколько театральных вузов и его не взяли только во МХАТ. Остальные — ВГИК, ГИТИС, Институт им. Щепкина и Институт им. Щукина — были рады видеть его в числе студентов. Он выбрал последний.

В 2004 году Янин окончил «Щепку» и начал работу в РАМТе. На сцене играл Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах».

«Я пришел в РАМТ и понял, что мне здесь нравится. К этому времени были предложения от других театров, но здесь мне было хорошо. У меня нет деления ролей на положительные и отрицательные. Я беру персонаж от начала спектакля и до конца. Стараюсь понять его натуру, его цель», — рассказывал Янин.

Помимо театра, снимался во многих российских фильмах и сериалах. Всего на его счету более 30 ролей, среди них – «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Дочки-матери», «Все мужики сво…», «Я не вернусь» и другие.

В мае 2015 года у Янина случился инсульт, врачи провели трепанацию черепа. У актера появились проблемы с речью и памятью, он не мог вставать с постели. За ним ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Жена актера вместе с ребенком осталась жить в Москве, но часто приезжала и помогала материально.

Телефонные мошенники

3 сентября Дарья Янина обратилась в полицию после того, как утром предыдущего дня ей позвонили мошенники, которые представились сотрудниками НИИ им. Склифосовского и сообщили о смерти супруга. При этом она отметила, что ритуальных услуг ей не предлагали, а значит — звонили ей не ритуальные агенты.

«Историю со смертью Леши мошенники поддерживали до трех часов дня: звонили, давали номер его медицинской карточки, говорили, что тело в морг спустят только к вечеру. <...>Мы заподозрили неладное, и я решила проверить, какой номер звонил мне утром. Посмотрела тег в приложении GetContact — незнакомый номер был записан как «Морг Коломенский». Это еще больше смутило», — рассказала Янина.

По словам женщины, она провела весь день в шоке и лишь к вечеру выяснилось, что информация о смерти Алексея оказалась ложной. Дарья написала заявление в полицию.

«Новость, которую мы получили утром от представителей … НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — говорилось в посте Яниной в соцсетях.

Сотрудники полиции посетят НИИ Склифосовского, чтобы выяснить, кто распространял фейковую информацию.