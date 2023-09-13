Новолетие: история и традиции церковного Нового года

Церковное Новолетие в России в 2023 году отмечается 14 сентября. Именно с этого дня в богослужебном церковном календаре начинается новый год. В Новолетие верующие просят Бога о благословении на ближайшие 365 дней и благодарят за год прошедший. Об истории, традициях и правилах празднования церковного торжества рассказывает «Газета.Ru».

Суть праздника

28 августа церковный год завершился Успением Пресвятой Богородицы. На следующий день православные отпраздновали Ореховый Спас, об истории и традициях которого ранее рассказывала «Газета.Ru». А 14 сентября (1 сентября по старому стилю) отмечается Новолетие — праздник, посвященный Новому году или Новому лету от Сотворения мира. Следующий важный день в богослужебном календаре — Рождество Пресвятой Богородицы, которое приходится на 21 сентября.

В православном календаре Новолетие считается первым днем нового церковного года. В богослужебных книгах Православной церкви полное название праздника выглядит так: «Начало индикта, еже есть новаго лета». В иконографии Новолетие также называли Летапреложением.

Священник, иерей храма Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы Михаил Требухин рассказал «Газете.Ru», что Новолетие является важным праздником для верующих.

«В Новолетие мы потихонечку погружаемся в Евангелие, в те события, которые происходили — Рождество Божьей Матери, Введение во Храм, Рождество Христово. Мы становимся сопричастными этим событиям. Этот праздник каждый раз дает новый старт нашим жизненным ценностям и ориентирам, напоминая нам о том, как надо жить, как проходила жизнь Господа Иисуса Христа и тех, кто был с ним связан», — сказал Требухин.

Появление праздника

В 462 году датой начала индикта (периода в 15 лет) в Римской империи стало 1 сентября. В 537-м император Юстиниан официально установил дату начала нового года — тоже на 1 сентября. Позднее термин «индикт» стал синоним слов «год» и «лето», а «Новый индикт» — «нового лета» или «новолетия».

В VI веке — помимо традиционных вечерни, утрени и литургии — Новолетие начали отмечать песнопениями и чтениями (паремиями, апостольским и евангельским чтениями). Эти нововведения стали традицией, которая соблюдается до сих пор.

При этом как церковно-государственный праздник Восточная христианская церковь начала отмечать 1 сентября лишь с 1492-го. В этот день было принято просить у Господа благословения на новый год.

Новолетие в России

В православную церковь Новолетие пришло в конце Х века после Крещения Руси. Долгое время гражданский Новый год отмечался на Руси 1 марта, а церковный календарь начинался 1 сентября. В 1492 году была установлена общая дата праздника — 1 сентября.

О том, как в Москве праздновали Новолетие в 1582 году, в своих сочинениях рассказал иезуит Антонио Поссевино:

«Этот день они отмечают всеобщим весельем и всяческими развлечениями. На площади воздвигается помост, на который поднимаются митрополит и великий князь, и возвещают оттуда об окончании года.

Митрополит по обычаю святит воду и этой водой кропит князя и стоящий вокруг народ, осеняя крестом как самого князя, так и его сыновей, молится об их долгой и счастливой жизни, а народ в это время громко кричит: «Великому государю нашему и детям его многая лета!» Все радостно поздравляют друг друга, желая каждому долгой жизни».

С 1700 года гражданский календарь по указу Петра I начинается 1 января — годы стали отсчитывать от Рождества Христова. С тех пор правители перестали принимать участие в торжественном молебне на Новолетие, которое осталось только церковным праздником.

Как отмечать Новолетие

Священник Требухин рассказал, что в наши дни Новолетие отмечают молебном и праздничной трапезой:

«У нас есть молебен на начало нового года, который мы служим и в день индикта, и в день гражданского новолетия. Мы благодарим Бога за события прошедшего года, а также просим его благословить новый год, чтобы в нем была божья помощь и не было никаких искушений.

Особых ограничений в этот день нет. Единственное — если праздник выпадает на постные дни, тогда мы, естественно, постимся.

Будет, скорее всего, праздничная трапеза. Каких-то других особых празднований в этот день нет».