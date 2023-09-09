«Дерзко восстал на Господа». Почему Льва Толстого отлучили от церкви

Граф Лев Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне Тульской губернии. Одним из самых заметных событий в биографии писателя стало его отлучение от церкви. «Газета.Ru» рассказывает, почему Святейший Синод принял такое решение — и что за этим последовало.

Причины отлучения Толстого от церкви

В 27 лет Лев Толстой, в раннем детстве крещенный в православной церкви, сообщил в своем дневнике, что хочет посвятить жизнь новой вере, «соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от <...> таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Впоследствии граф, на время, по его же собственным признаниям, утративший смысл своего существования, начал искать истину в жизни простого народа и все же попытался соединиться с его верой. Он участвовал в богослужениях и обрядах православной церкви. По словам Толстого, первое за долгие годы причастие оказалось для него «незабываемо мучительным».

«Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, — я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей», — объяснял Толстой.

В последний раз он причастился в апреле 1878 года, а затем признался, что разочаровался в официальной вере. В конце 1870-х Толстой написал «Четвероевангелие: Соединение и перевод четырех Евангелий», в котором убрал из Евангелия то, что посчитал ложью. Через 10 лет вышел роман писателя «Воскресение» с критикой действий духовенства.

«Никому в голову не приходило того, что золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах, который вынес священник и давал целовать людям, был не что иное, как изображение той виселицы, на которой был казнен Христос именно за то, что он запретил то самое, что теперь его именем совершалось здесь», — писал Толстой о богослужении.

В книге «Истоки душевной катастрофы Л.Н. Толстого» публицист Иван Концевич отмечал, что в «Воскресении» писатель «превзошел даже самого себя в нападках на церковь и кощунствах». По словам историка Юрия Прокопчука, этот роман стал одной из главных причин отлучения Толстого от церкви.

close 100% Лев Толстой в своем рабочем кабинете в Ясной Поляне, 1900 год РИА Новости

Отлучение от церкви

В феврале 1901 года в журнале «Церковные ведомости» было опубликовано определение Святейшего правительствующего синода (высшего органа управления Русской церкви) об отлучении графа Льва Толстого. Инициатором решения стал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний. При этом один из врагов Толстого — обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев — был против отлучения, считая, что оно только добавит писателю популярности.

В определении утверждалось, что в своих сочинениях и письмах Толстой «проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской», отвергает все таинства и даже «не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию».

Авторы определения заявили, что в связи с безуспешными попытками к вразумлению «нового лжеучителя» церковь не будет считать Толстого своим членом — до тех пор, пока он не раскается.

«Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая», — говорилось в определении Синода.

Согласно постановлению, Толстому запретили исповедоваться, причащаться и собороваться. Кроме того, его лишили права быть похороненным и отмоленным в соответствии с православными традициями.

close 100% Лев Толстой на лошади, 1908 год Чертков/РИА Новости

Ответ Толстого

В апреле 1901 года Толстой записал ответ Синоду, который был опубликован в церковных изданиях со значительными сокращениями. В частности, Толстой указывал на недостатки определения, назвав его незаконным, безосновательным, неправдивым. Он также заметил в тексте клевету и подстрекательство «к дурным чувствам и поступкам».

«Сказано, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о Боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия. В крещении младенцев вижу явное извращение всего того смысла, который могло иметь крещение для взрослых, сознательно принимающих христианство; в совершении таинства брака над людьми, заведомо соединявшимися прежде, и в допущении разводов и в освящении браков разведенных вижу прямое нарушение и смысла, и буквы евангельского учения», — написал Толстой.

По словам писателя, он отрекся от церкви не потому, что восстал на Господа, а «только потому, что всеми силами души желал ему служить».

«Верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нем. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством», — заключил Толстой.

close 100% Лев Толстой в своем рабочем кабинете, 1909 год РИА Новости

Реакция общественности на решение Синода

Через несколько дней после публикации определения его перепечатали многие газеты Российский Империи. Это известие вызвало большой резонанс в обществе: Толстой получил огромное количество писем с угрозами и требованием покаяться.

С резкой критикой Толстого выступили многие религиозные деятели, включая протоиерея Иоанна Кронштадтского. Он назвал писателя безбожником, сравнил с Иудой и опубликовал в московской газете «Новости дня» молитву с призывом к Богу «забрать с земли Льва Толстого и всех его горячих последователей».

Были у Толстого и защитники. Так, религиозный философ Николай Бердяев отметил, что Толстой «с небывалой силой и радикализмом восстал против лицемерия квази-христианского общества, против лжи квази-христианского государства».

«Он гениально изобличил чудовищную неправду и мертвенность казенного, официального христианства, он поставил зеркало перед притворно и мертвенно христианским обществом и заставил ужаснуться людей с чуткой совестью. Толстой сам отлучил себя от Церкви, и перед этим фактом бледнеет факт отлучения его русским Св. Синодом», — заявил Бердяев.

Супруга писателя Софья Толстая написала в дневнике, что ему устраивали овации, присылали множество добрых писем и приносили корзины с цветами. В Петербурге, Москве, Киеве и других городах прошли демонстрации в поддержку писателя.

close 100% Лев Толстой и его супруга Софья Андреевна пьют чай дома в Ясной Поляне, 1908 год Карл Булла/РИА Новости

Последствия

Незадолго до ухода Толстого из жизни в 1910 году Святейший синод прислал к нему старца Варсонофия Оптинского — чтобы тот принял раскаяние писателя. Родственники его не пустили. Когда графа не стало, Синод запретил священнослужителям совершать по нему панихиды. Один из священников все же согласился, но духовенство узнало об этом и попросило считать эту молитву частной.

В дальнейшем позиция церкви не была пересмотрена — фактически постановление Синода остается действительным, и молиться за Толстого по православным традициям нельзя до сих пор.

close 100% Репродукция картины «Лев Николаевич Толстой на смертном одре». Художник Л.О. Пастернак, 1910 год Балабанов/РИА Новости

В 2001 году потомки писателя обратились в патриархию с просьбой отменить определение, но получили отказ.