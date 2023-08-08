Не может говорить и дышит с трудом. Состояние Лады Дэнс резко ухудшилось

Состояние здоровья Лады Дэнс резко ухудшилось после проведенной повторной операции на лице, сообщил директор певицы. 5 августа артистка попала в ДТП на Симферопольском шоссе, находясь на заднем сиденье такси. По словам ее представителя, решено подать иск к транспортной компании на 12 млн рублей. Лада Дэнс впервые вышла на связь накануне и объявила об отказе от своего псевдонима. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ухудшение состояния

Состояние певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова), которая после ДТП в Московской области находится в частной клинике, резко ухудшилось, рассказал агентству ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением самочувствия. Ночью была сделана вторая операция на лице. Старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы. Надеюсь, завтра получить ее личный комментарий», — сообщил представитель певицы.

По словам Пудовкина, он экстренно прилетел в Москву с отдыха, оставив семью, чтобы узнать о состоянии певицы. Где именно он отдыхал, не уточняется. «Сейчас реальная проблема с ее здоровьем», — сказал директор артистки.

В то же время Telegram-канал Shot сообщил, что Дэнс практически не может ничего сказать и дышит с трудом. Артистке стало плохо на фоне хирургического вмешательства и обезболивающих.

Подсчитали ущерб

Продюсер также рассказал о результатах экспертизы по ДТП, в котором певица получила увечья. Как установили специалисты, водитель находился в адекватном состоянии, однако транспортная компания, в автомобиле которой ехала артистка, не обеспечила соблюдение должных мер безопасности. Экспертиза зафиксировала нарушения правил перевозки пассажиров.

Как подчеркнул Пудовкин, адвокат Лады Дэнс 9 августа подаст к транспортной компании иск о возмещении ущерба на сумму 12 млн рублей.

Водитель, который вез Ладу Дэнс, накануне назвал причины аварии. По его словам, он не превышал скорость, однако слишком поздно заметил остановившийся из-за другой аварии автомобиль, после чего произошло столкновение. Водитель подчеркнул, что артистка не была пристегнута во время поездки.

«Они даже не выставили «треугольник». Ну и я поздно среагировал. Попытался вывернуть руль вправо, чтобы весь удар пришелся на меня», — рассказал водитель.

Авария с участием трех машин

Лада Дэнс попала в аварию во второй половине дня 5 августа. ДТП произошло на 52-м километре трассы М-2 «Крым» (Симферопольское шоссе) в районе Подольска. Водитель автомобиля, на заднем сиденье которого находилась певица, столкнулся с двумя другими машинами. Те до этого врезались друг в друга и стояли на проезжей части. Одной из этих машин была Bentley.

Тогда с травмами в больницы доставили четырех человек, в том числе Ладу Дэнс. В машину «скорой помощи» артистку перенесли на каталке, передвигаться самостоятельно она не могла. 56-летней певице диагностировали травму бедра, открытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы. На следующий день Ладу Дэнс перевели из клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в частную клинику. Там ей провели МРТ и рентген. Подозрение на перелом позвоночника в ходе диагностики исключили.

У 51-летнего водителя машины, в которой ехала артистка, оказались сломаны ребра. Пострадали еще две женщины (29 и 36 лет), у одной сломано ребро, а второй — челюсть.

Сообщается, что в день аварии певица ехала из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке. По другим данным, она направлялась на корпоратив в Коломну. В экстренных службах сообщали, что певица в момент ДТП находилась в автомобиле такси. По некоторым данным, с водителем исполнительница знакома более 10 лет.

У артистки запланирован ряд выступлений. Отменят ли их, пока не сообщается. Ближайший концерт ожидается 8 сентября в баре «Руки вверх!» в Ростове-на-Дону. Накануне певица впервые вышла на связь после аварии. «Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — объявила она.