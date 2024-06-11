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В порту Балтимора полностью восстановили проходимость канала для судоходства

Военные США полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора

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Julia Nikhinson/Reuters

Армия США полностью восстановила для коммерческого судоходства проходимость канала в порту Балтимора, в котором в марте этого года обрушился мост. Об этом со ссылкой на американских военных сообщает РИА Новости.

Инженерный корпус и служба спасения военно-морских сил восстановили для коммерческого морского транзита в порт Балтимор федеральный канал Форт-Мак-Генри. Проходимость канала восстановлена на расстоянии до 213 метров в длину и до 15 метров в глубину. 10 июня силы Объединенного командования США проверили канал и подтвердили безопасность прохода судов. В настоящее время военные продолжают устранять оставшиеся стальные обломки рухнувшего моста, но их наличие сейчас никак не влияет на безопасность судоходства.

До этого сообщалось, что в Ростове универсальный сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой моста через Дон. По предварительной информации, причиной аварии стала механическая неисправность. Позже сухогруз отбуксировали.

Ранее армия США взорвала часть моста в Балтиморе.

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