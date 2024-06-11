В заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск РФ

Совместное заявление по результатам мирного саммита в Швейцарии не будет включать в себя требования к России о выводе ее войск. Об этом сообщает японский телеканал NHK, ссылаясь на проект документа.

В материале отмечается, что в заявлении останется только три пункта из десяти, предложенных украинским президентом Владимиром Зеленским: обеспечение безопасности атомных электростанций, формирование продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение на родину несовершеннолетних. Данное решение принято в связи с позицией ряда стран, придающих значение отношениям с Российской Федерацией.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили, что мирный саммит Зеленского терпит крах.