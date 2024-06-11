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Названа сумма проданных в Республике Крым активов украинских олигархов

Константинов: в Крыму продали активы украинских олигархов на 2,1 млрд рублей

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что к текущему моменту в республике продали активы украинских олигархов на общую сумму более 2,1 млрд рублей. Его слова передает РИА Новости.

Как сказал законодатель, в 2023 году в регионе продали активы украинских олигархов на общую сумму 1,7 млрд рублей. В текущем году соответствующий показатель уже превысил 416 млн рублей.

«Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 млрд рублей», — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что эти средства уже поступили в бюджет Республики Крым. При этом, по словам парламентария, инвесторы проявляют большой интерес к покупке упомянутых активов. В данный момент специалисты продолжают оценивать имущество олигархов с Украины, резюмировал законодатель.

10 июня Константинов заявил, что ущерб от водной и энергетической блокад региона, которые организовали украинские власти, превысил 14 трлн рублей. Каждая из блокад нанесла Республике Крым ущерб в размере 7 трлн рублей, но итоговая сумма еще может увеличиться.

Ранее в Республике Крым анонсировали национализацию более 100 объектов украинских физических и юридических лиц.

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