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Роспотребнадзор назвал сроки подъема заболеваемости ковидом в РФ

Глава Роспотребнадзора Попова: рост числа случаев COVID-19 в РФ ожидается осенью

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Новый подъем заболеваемости COVID-19 ожидается к осени, но серьезных рисков для россиян не отмечается. С таким заявлением в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) выступила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова, чьи слова передает РИА Новости.

«Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени», — оповестила руководитель ведомства.

По ее оценке, коронавирусная инфекция окончательно стала сезонным заболеванием.

При этом существенных рисков для россиян не отмечается, если своевременно обеспечить все необходимые мероприятия и соблюдать простые правила гигиены, подчеркнула Попова.

До этого глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что необходимости в массовой вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока нет, но нужно наблюдать за ситуацией ближе к осени.

Ранее в ВОЗ рассказали о новой возможной пандемии.

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