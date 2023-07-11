Актер Петр Натаров — о втором сезоне «Пищеблока», подготовке к ЕГЭ и буллинге

На «Кинопоиске» начался второй сезон вампирского сериала «Пищеблок», события которого разворачиваются через три года после летней смены в лагере «Буревестник». К роли пионера Валерки Лагунова вернулся 16-летний Петр Натаров. В интервью «Газете.Ru» актер рассказал об изменениях своего персонажа, выполнении трюков, подготовке к ЕГЭ и поступлении в Высшую школу сценических искусств.

— 6 июля состоялась офлайн-премьера второго сезона, на которую я, к сожалению, не попала. Расскажи, как все прошло?

— Прошло отлично, было много знакомых лиц. Приятно было встретить тех, с кем давно не виделись. Познакомился с новыми людьми и теми, кто работал над монтажом фильма. Нас угощали вкусным вампирским соком.

— Нравится ли тебе находиться в центре внимания на таких мероприятиях?

— Честно, я бы не сказал, что ощущал себя в центре внимания. Это чувствовалось больше как встреча старых друзей.

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— Действие второго сезона разворачивается через три года после действий первого. Какие изменения произошли в твоем герое Валере Лагунове за это время?

— Он поменялся полностью — прежде всего это связано с тем, что он три года боролся с жаждой крови, находился в тяжелом состоянии. Так что у него огромные проблемы с психикой — конечно, он не становится психопатом, но такие проблемы не могут не сказаться на ментальном здоровье.

— Этот период совпадает с твоим взрослением — ты начал сниматься в сериале в 13 лет, сейчас тебе 16. После выхода первого сезона твоя мама сказала в интервью, что вы с Валерой очень похожи. Сохраняются ли эти сходства по мере взросления?

— Не знаю, считает ли мама так на самом деле, мы не говорили с ней на эту тему. Какие-то сходства, определенно, есть. Скорее, конечно, с Валерой из первого сезона, потому что вампирского в моей жизни мало — к сожалению или к счастью.

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— Что стало самым сложным в воплощении образа Валеры, который ведет внешне нормальную жизнь, но каждый день борется с жаждой крови?

— Это психологическое состояние надо было понять и прожить. Самое сложное, на мой взгляд, — найти ту грань, где это смотрится органично в контексте сериала. Поймать это состояние и зафиксировать его.

— Три года назад на съемках ты сам на тросах пролетел сквозь разбитый витраж. В этот раз тебе приходилось выполнять сложные трюки?

— Да, были разные прыжки со второго этажа здания — и в конце еще были достаточно тяжеленькие трюки. Надеюсь, что они вошли в итоговый монтаж, очень бы этого хотелось.

— А к услугам каскадеров прибегали?

— Да, я не 100% трюков выполнял сам, какую-то их часть сделал каскадер. Их даже, кажется, было два. Весь съемочный процесс сопровождала профессиональная команда каскадеров. Они организовывали трюки, делали их безопасными и красивыми. Мы давно знакомы, работали вместе на первом «Пищеблоке» и на «Хрустальном», это суперпрофессиональная команда, доверяю им полностью.

— Одной из важных тем, поднимаемых в «Пищеблоке», является буллинг. Ты сталкивался с этой проблемой или, может быть, был свидетелем?

— С буллингом как таковым я не сталкивался — может быть, потому что московские дети стали более сознательными. Или это происходит повсеместно, но мне повезло не столкнуться ни с какой травлей. При мне никто никого не травил, и сам я миролюбивый человек, избегаю конфликтов.

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— Как, на твой взгляд, нужно общаться с ребятами, которые агрессивно настроены к другим?

— Мне кажется, таких людей нужно избегать, не связываться с ними, стараться игнорировать. Можно обратиться за помощью к взрослому, которому доверяешь. Если ни один метод не помог, то самый последний вариант — это давать отпор. Потому что, на мой взгляд, когда человек тысячу раз обозначил границы, а потом уже начинает их отстаивать действиями, это вызывает у обидчиков какой-то страх и уважение.

— Перед премьерой «Кинопоиск» организовал необычный фотопроект с актерами сериала в образах вампиров из XIX века. Как тебе этот опыт?

— Это была очень необычная съемка с профессионалами — фотографами, визажистами, стилистами. Они работают со звездами, и все их проекты мегаинтересные. Результат превзошел все ожидания. Я знаю, что он очень понравился зрителям, судя по отклику в соцсетях.

— Любишь ли ты фотографироваться? Хотел бы сниматься для брендов и заниматься моделингом профессионально?

— Когда-то давно я фотографировался для детских брендов — да и сейчас бывает, но только в виде исключения. В последний раз участвовал в фотопроекте для бренда своего родственника — так что это, так скажем, эксклюзивное событие.

— Режиссером второго сезона стал Эдуард Бордуков. Как вам с ним работалось? Есть ли в его работе отличия от подхода режиссера первого сезона Святослава Подгаевского?

— Я не могу дать четкий ответ, потому что на момент начала съемок мне было 13 лет. Если даже я что-то и мог подметить, то уже давно это забыл. Могу сказать лишь одно: и с Эдуардом, и со Святославом было очень комфортно работать.

— До кинематографа Бордуков был профессиональным легкоатлетом. А чем — помимо актерской деятельности — увлекаешься ты?

— Я сколько себя помню, всегда чем-то занимался: плаванием, прыжками в воду, скалолазанием, вейкбордом, боксом, шахматами. Но кроме кино не было какого-то одного увлечения, которому я бы посвятил долгий промежуток жизни. Это единственное дело, которое я не бросаю уже на протяжении 6-7 лет и стараюсь развиваться в этом направлении. В будущем, конечно, хочу видеть себя, прежде всего, актером.

— По каким предметам ты сдавал ЕГЭ в этом году?

— Я сдавал русский, литературу и базовую математику, для поступления в театральный этого было достаточно.

— Куда поступил?

— В ВШСИ имени Райкина на курс Константина Аркадьевича Райкина.

— Расскажи о подготовке к экзаменам. Сложно ли было совмещать ее со съемками?

— Готовиться к ЕГЭ я начал уже после Нового года — не так, чтобы раз в неделю почитать какую-то статью и забыть, а планомерно. В тот момент у меня и проектов особо не было — в основном только пробы, так что подготовка далась мне легко. В начале учебного года я активно снимался, а в конце — активно готовился. Так что все вышло прекрасным образом.

— В одном из интервью ты говорил, что кино привлекает тебя больше, чем театр. Изменилось ли твое мнение с поступлением на актера?

— Я был молод (смеется), чего-то не понимал. Могу сказать точно: театр я пока не так сильно раскусил как действующее лицо. Как зрителю мне нравится и театр, и кино. Как актер — в кино я себя больше проявил, больше понимаю, что это. А в театр пока заглянул только одним глазком. Но я точно могу сказать, что буду работать не только в кино.

— Несколько лет назад в качестве журналиста ты брал интервью у фигуристки Анастасии Гребенкиной. В подводке ты сказал, что тоже мечтал стать фигуристом. Удалось ли тебе научиться хорошо кататься на коньках?

— Это была сценарная фишка, я никогда не хотел быть фигуристом. Катаюсь на коньках я просто ужасно! В «Википедии» и каких-то других источниках написано о том, что «Петр Натаров в детстве мечтал стать фигуристом». Нет, ребят! Почему все именно за это цепляются? Это все ложь!

— В соцсетях вы подписаны друг на друга с фигуристкой Камилой Валиевой…

— Мы знакомы, виделись на каких-то премьерах. Но я не фигурист (смеется). Мы общались мельком, не было особо времени плотно пообщаться. Хорошая красивая девчонка.

— Если Камила позовет тебя покататься на коньках и даст мастер-класс, пойдешь?

— Конечно, пойду, я за любой кипиш, кроме голодовки! Так что я согласен сразу же!

— Вы рассказали, что часть своих гонораров отдаете на благотворительность. Расскажите немного об этом: кому и как вы помогаете? Как наши читатели могут присоединиться к вашей деятельности, делитесь ли вы этим в соцсетях?

— У меня мама отвечает за всю бюрократию, а я занимаюсь исключительно творческой частью профессии. Да, у нас давно было принято решение, что мы какую-то часть отдаем на благотворительность. Мне кажется, было бы хорошо, чтобы каждый скидывал определенную сумму кому-то на лекарства, корм собачкам и кошечкам. Мы помогаем приюту для животных.