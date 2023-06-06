«Люди делали схожие выводы»: почему русские и африканские поговорки так похожи

В июле в Санкт-Петербурге пройдет второй по счету экономическо-гуманитарный форум «Россия — Африка». «Газета.Ru» в День русского языка рассказывает о сходстве русских и африканских поговорок и пословиц, звучащих отлично друг от друга, но имеющих одно значение.

У многих русских пословиц и поговорок есть африканские аналоги, отражающие идентичные народные мудрости. Об этом рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры африканистики ИСАА при МГУ, кандидат филологических наук Юлия Суетина, занимающаяся изучением языка хауса, крупнейшего в Западной Африке. В качестве одного из примеров эксперт привела известную пословицу «Готовь сани летом, а телегу зимой» — на африканский манер она звучит как «Умный дает курице воду даже в дождливый сезон». Вместо «Пускать козла в огород» в Африке советуют: «Не позволяйте гиене сторожить мясо». Или, например, «Сколько веревочке ни виться, а конца не миновать» — африканцы в схожей ситуации скажут: «Как бы долго ни длилась ночь, все равно рассветет».

«Пословицы и поговорки занимают важное место в культуре в том числе и африканских народов. Ведь ситуации, в которые человек попадает на протяжении своего жизненного пути где бы то ни было, аналогичны. Пословица или поговорка — это квинтэссенция человеческого опыта, вот только у разных народов она выражается различными словами», — подчеркнула Суетина.

Главным фактором, влияющим на стилистическое отличие африканских и русских поговорок, отметила эксперт, являются природные особенности континентов, непохожесть флоры и фауны. Однако общий смысл у них остается одним и тем же:

«Да, нас окружают разные реалии. В Африке не появилась поговорка «Готовь сани летом, а телегу зимой», потому что ни саней, ни вообще зимы в нашем понимании там нет. Также африканцы не могли «пускать козла в огород» — козлы там есть, а вот с огородами несколько плохо. Или русский крестьянин едва ли знал, что такое гиена. Но все же люди и там и там попадали в схожие ситуации — и делали схожие выводы. Мы «едем в Тулу со своим самоваром», а они в аналогичной ситуации скажут: «Добавить коней в Борну». Эта пословица, вернее ее лексическое выражение, связана с тем, что в Борну на северо-востоке Нигерии находился крупнейший в Западной Африке рынок лошадей. Подобных примеров можно привести большое количество».

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Дошли до наших дней русские и африканские пословицы также схожим образом — долгое время они существовали исключительно в речи, передавались от поколения к поколению, а уже затем были записаны. При этом точно проследить, где те или иные поговорки возникли раньше — на Руси или в Африке, практически невозможно.

«Для всех ученых, особенно лингвистов, исходным пунктом является появление письменных свидетельств. В России письменные свидетельства появились достаточно поздно — собственно говоря, пословицы и поговорки были зафиксированы у нас Владимиром Ивановичем Далем. Большинство африканских языков — младописьменные, то есть письменность у них сравнительно недавно. Что касается свидетельств для хауса, то можно сказать про 30-е годы прошлого века, когда был проведен конкурс на создание современных литературных произведений, написанных на этом языке. И вот в этих произведениях как раз широко использовались пословицы и поговорки. Естественно, это все появилось раньше — это древние мудрости людей. Никто в XIV веке в Африке не писал трактаты по философии, но выводы из окружающей среды, из повседневной жизни люди делали — как и русские. Но точно проследить, где они появились раньше, к сожалению, невозможно», — рассказала Суетина.

В России в обыденной речи до сих пор активно задействуются поговорки. Однако африканцы, согласно эксперту, пользуются народными мудростями в повседневном общении даже чаще:

«В Африке считают, что нужно не просто что-то сказать, но сказать это красиво, чтобы это было приятно слушать. Поэтому пословицы и поговорки очень часто у них употребляются, например, в текстах СМИ — и даже заголовках. Помимо этого, конечно, употребляются и в художественной литературе. То же самое можно сказать и про местную современную политическую лексику. Так, например, герой одного из первых романов на хауса говорит правителю: Ты — мясо, ты и меч». То есть за тобой полнота решений. Сейчас, когда в Африке хотят сказать о полномочности, допустим, главы государства, его называют «президентом, имеющим нож и мясо».

В то же время упоминание Бога, по словам Суетиной, в африканских поговорках встречается куда реже, чем в русских.

«В африканских поговоркам упоминается Аллах. Именно Аллах, а не те божества, которым хаусанцы поклонялись раньше. Если искать аналоги, то вместо «На Бога надейся, а сам не плошай» тут есть такая поговорка — «Аллах сказал: «Иди, и я помогу тебе». Но это единичные случаи, более редкие, чем у нас. При этом тот факт, что до наших времен не дошли африканские поговорки с их древними богами, не должен приводить к выводу, что таких поговорок не было вовсе. Вероятно, до прихода христианства на Русь у нас тоже были поговорки с Перуном, но мы их просто не используем, так как не было письменных записей», — отметила Суетина.

Говоря о давних контактах России и Африки, эксперт подчеркнула, что в их ходе, вероятно, не произошло заимствования пословиц и поговорок. Кроме того, она рассказала, что хаусанцы в настоящее время трепетно относятся к своей культуре, стараясь избегать использования англицизмов:

«Подобных примеров нет. В этом не было смысла — зачем заимствовать пословицы и поговорки, когда есть собственные? Сейчас хаусанцы — что простые, что с университетским образованием — очень бережно относятся к своей культуре, очень хорошо ее знают. Если в конце 50-х студенты первых колледжей вставляли в свою речь англицизмы, то сейчас они считают идеалом человека, который крайне бережно относится к своим традициям, к своей культуре».