«Вы не представляете, как он страдал»: умер прототип главного героя фильма «1+1»

Режиссеры фильма «1+1» сообщили о смерти французского аристократа из корсиканской семьи Филиппа Поццо ди Борго, который стал инвалидом после полета на параплане. История его дружбы с опекуном Абделем Ясмин Селлоу легла в основу этой кинокартины. История жизни и смерти управляющего одним из крупнейших домов шампанских вин в Реймсе Champagne Pommery — в материале «Газеты.Ru».

В возрасте 72 лет умер Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом главного героя французской трагикомедии «1+1» (фр. Intouchables — «Неприкасаемые») (2011). Как пишет Le Monde Поццо ди Борго скончался 1 июня.

«Вы не представляете, как он страдал. Это была бесконечная боль каждый день, каждую ночь, это было невыносимо», – рассказал его старший брат Ренье Поццо ди Борго Le Parisien, отметив, что благодаря этому Филипп «многое сделал для людей с инвалидностью».

«Мы только что с большой грустью узнали об исчезновении нашего друга Филиппа Поццо ди Борго. Приняв, что мы адаптируем его историю в «Неприкасаемых», он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей», – написали на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 2 июня режиссеры фильма Оливье Накаши Эрик Толедано.

Они отметили, что будет не хватать «его юмора и интеллекта». «Мы сохраняем образ мужественного, достойного, скромного и воинственного мужчины. Знакомство с ним все эти годы было редкой привилегией», – добавили они.

Актер Омар Си, сыгравший в фильме роль помощника, вместе с Франсуа Клюзе, который сыграл самого Филиппа Поццо ди Борго, также отдали ему дань уважения в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена): «Навсегда в наших сердцах…»

«Лети, Филипп, лети теперь очень высоко, ничего плохого с тобой не случится, и мы никогда не сможем тебя забыть», – сказал в комментарии Le Parisien Клюзе.

close 100% Кадр из фильма «1+1» (2011) Canal+

Граф Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года. Наследник герцогов Поццо ди Борго и маркиза де Вогюэ управлял одним из крупнейших домов шампанских вин в Реймсе Champagne Pommery и был счастлив в браке. Он был одним из тех, о ком говорят «ему улыбается жизнь». Авария на параплане в 1993 году сделала его инвалидом – Филипп не мог двигать ни руками, ни ногами.

«После аварии, когда я не видел смысла в этой жизни страданий и неподвижности, я бы потребовал эвтаназии, если бы мне ее предложили», – рассказывал Поццо ди Борго.

По его словам, «на полной свободе» он бы «впал в отчаяние, если бы не читал в глазах опекунов и родных глубокое уважение к своей жизни, в том плачевном состоянии, в котором находился».

Через три года после трагедии умерла его жена, страдающая раком. «У меня больше нет прошлого, у меня нет будущего, я – настоящая боль», – написал он об этом периоде своей жизни в автобиографической книге «Второе дыхание» (Le Second souffle).

Именно в это время неожиданно появился алжирец Абдель Ясмин Селлоу, который недавно освободился из тюрьмы, где он отбывал срок за воровство. Несмотря на это аристократ с параличом конечностей принял его на работу и доверился бывшему уголовнику. Грубый и циничный помощник не церемонился с Филиппом и помог выйти из депрессии, за что его прозвали «дьяволом-хранителем».

«Люди хотят быть добрыми к инвалиду, но никто не осмеливается подойти к нему, когда у него кризис или депрессия. Вы должны быть Абделем, чтобы дать хороший пинок и немного взбодрить», – сказал как-то Филипп.

Их дружба вдохновила режиссеров на создание фильма «1+1», который посмотрели почти 20 млн зрителей во Франции. Как рассказал актер, исполнивший роль главного героя Франсуа Клюзе, Филипп «передал свои права режиссерам при единственном условии, что они снимут смешной фильм». Кинокартина имела огромный успех в Европе, особенно в Германии, Швейцарии, Испании и Италии, а также была адаптирована в США – The Upside.

До «1+1» их история была рассказана в документальном фильме Жана-Пьера Девилье и Изабель Коттенсо A la vie, à la mort, продюсером которого выступила Мирей Дюма.

После успеха «Неприкасаемых» в интервью Le Figaro в ответ на вопрос «Что инвалид может дать здоровому?» Филипп Поццо ди Борго ответил с улыбкой: «Я двадцать лет в этом деле, я вам объясню». Он отметил, что инвалидность «помогает осознать ложь нашего общества, которая предполагает, что мы бессмертны или что молодость вечна».

Со своей второй женой Хадиджей и двумя приемными дочерьми Филипп Поццо ди Борго построил новую жизнь в Марокко, в Эс-Сувейре. Регулярно проходил лечение в университетской больнице Нанта.