«ФУБАР»: Арнольд Шварценеггер восемь часов пытается уйти на пенсию, а ЦРУ не пускает

На Netflix вышла шпионская комедия «ФУБАР» (или «FUBAR», то есть «Fucked Up Beyond All Repair») с Арнольдом Шварценеггером. В ней звезда боевиков играет легендарного цэрэушника, который не может уйти на пенсию после того, как узнает, что его дочь — тоже цэрэушница. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел шоу целиком — и рассказывает, каким вышел первый крупный телепроект Шварценеггера.

Люк Бруннер (Арнольд Шварценеггер) совершает несколько последних выстрелов, садится на мотоцикл и уезжает более-менее в закат: служба в ЦРУ, стоившая ему как минимум брака, а то и всей семьи (она не в курсе), на этом вроде как завершена. Впереди — пенсия, яхта и попытки вернуть жену. Но не тут-то было: начальство требует его участия в миссии по спасению агента, чье прикрытие вот-вот раскроют. Агент внедрен в структуру торговца оружием и террориста Боро Полонии (Гэбриел Луна), с которым Бруннера связывает давнее прошлое (Боро знает его как коллегу, заменившего ему отца). На месте выясняется, что речь шла не об агенте, а об агентке, причем она — родная дочь Бруннера Эмма (Моника Барбаро), также скрывающая от родных свою настоящую работу. Так опасное задание превращается в напряженные семейные разборки.

close 100% Кадр из сериала «Фубар» (2023) Marvel Studios Inc.

Фраза «Первый сериал Арнольда Шварценеггера» звучит заманчиво и солидно, но «ФУБАР», во-первых, не совсем первый (пару лет назад был анимационный «Супергеройский детский сад» — как «Детсадовский полицейский», только по идее Стэна Ли, ну окей, пускай будет первый игровой), а во-вторых, не то что бы солидный. Это вполне стандартная шпионская комедия, похожая на все шпионские комедии сразу (с толикой «Мистера и миссис Смит» для затравки): дурацкие агентурные прибаутки, абсурдно навороченные примочки, развесистая клюква (сейчас на такое сложно обижаться, но «классический русский напиток» в виде водки со спермой яка — серьезно?), вымышленная восточноевропейская страна с автоматически сгенерированным названием (плюс Казахстан) и далее по списку. Словом, не чета «первому сериалу Сильвестра Сталлоне» «Король Талсы», но в рамках фильмографии Шварценеггера в принципе уместно.

close 100% Кадр из сериала «Фубар» (2023) Marvel Studios Inc.

Здешнюю печальную неоригинальность (мордобой в баре под «Song 2» Blur) пережить в общем можно, все-таки Шварценеггер. Который, к тому же, делает тут примерно все то, что везде делал до этого, разве что в процессе как-то слегка тревожно кряхтит (по сюжету ему 65, в жизни 75). Пережить можно, но с этим активно мешает странноватый юморок, как будто бы метящий Шварценеггеру в ровесники: «ФУБАР», например, в 2023 году всерьез выдает что-то в категории «гики не нравятся девушкам». Впрочем, если считать этот кринж осознанным художественным приемом, мол, батины шутки, в некоторых местах выйдет похихикать: есть как минимум одна роскошная шутка про Дэнни Де Вито и одна симпатичная про Лиама Нисона. Так что панчи, летящие пулями в молоко, допустим, простить не составит труда (вместе с понятным для жанра отторжением критического взгляда на деятельность спецслужб и их методы; в эпизодах с пытками становится совсем не по себе).

close 100% Кадр из сериала «Фубар» (2023) Marvel Studios Inc.

Что простить гораздо сложнее, так это хронометраж: у «ФУБАРа» нет ни одной адекватной причины идти восемь часов вместо, скажем, двух, даром что сделан он в полном соответствии с сомнительными заветами дорогущих «нетфликсовских» экшен-комедий «Красное уведомление» и «Серый человек», которые хотя бы имели совесть остаться полнометражными фильмами. В этом смысле шоу вполне оправдывает свое название (FUBAR — это «Fucked Up Beyond All Repair», то есть «безадежно про***но [профукано]»). В остальном же сериал остается милой и душещипательной семейной драмеди (в смысле, не вещицей для семейного просмотра, а неким, позволим себе этот термин, высказыванием на тему семьи), где всем — неважно, 25 тебе или 65, — нужно немного повзрослеть. Хотя, конечно, если в 65 тебе еще есть куда взрослеть, тут можно только позавидовать.