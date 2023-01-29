«Он сразу был мастером». Умер «отец» кота Леопольда и Крошки Енота Вячеслав Назарук

Автор образов кота Леопольда и Крошки Енота Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Прощание состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице в Москве. В беседе с «Газетой.Ru» мультипликатор Юрий Норштейн рассказал о собственной роли в карьере Назарука, а также поделился менее известными подробностями о его творческом пути.

Советский и российский мультипликатор, создатель образов кота Леопольда и Крошки Енота Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других Вячеслав Назарук. <...> В последние годы писал картины, посвященные событиям древнерусской истории/ Прощание состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице»,

— написал он.

Соболезнования в связи со смертью художника выразил гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

«Не стало одного из самых значимых классиков отечественной анимации, сделавших ее именно такой, какой она есть сейчас. Работая на крупнейшей в советское время студии «Экран», Вячеслав Назарук создал множество блестящих образов, которые навсегда останутся в сердцах миллионов зрителей», — передает слова Машковцева пресс-служба киностудии.

Он отметил, что персонажи Назарука отличались трогательностью, искренностью, и никого не оставляли равнодушным, «привнося в нашу жизнь множество светлых чувств».

«Он вообще был неподражаем»

В разговоре с «Газетой.Ru» художник Юрий Норштейн рассказал о творческом пути Назарука и поделился, что именно он когда-то направил будущего «отца» Мамонтенка, Крошки Енота и Леопольда из кино в мультипликацию.

«Мы со Славой учились в одной художественной школе. <...> Слава отличался тем, что сразу был мастером. Он мастерски рисовал. У него была очень хорошая рука, и это осталось на всю жизнь. Он был очень тщательным в работе. И его сочетание будущей жизни, творческой, сочетание мастерства и знания, дало очень высокий результат. Я даже в какой-то степени имею отношение к тому, как Слава попал в мультипликацию. Однажды мы с ним встретились, и он посетовал, что не тем занимается. Где-то на Мосфильме он работал. И я ему говорю: Слава, мне кажется, тебе нужно в мультипликацию идти, у тебя это очень хорошо получится. Ну а дело обернулось так, что он действительно укоренился в мультипликации. В результате был сделан сериал про кота Леопольда, за который авторы потом получили Государственную премию СССР», — рассказал художник.

Также Норштейн рассказал, что Назарук до конца жизни занимался живописью и отдельно его привлекала древнерусская история. По его словам, в этом теме Назарук был неподражаем.

«В историческом музее есть его огромный холст «Куликовская битва». Я до сих пор поражаюсь, где и как он его написал, потому что ни в одну комнату этот холст не может влезть. Вот он сумел это сделать, потому что мастер. У него было очень хорошо развито чувство композиции, а это признак хорошего рисования. Он оформил большое количество книг, связанных с русским оружием, с Отечественной войной 1812 года», — отметил Норштейн.

Также он рассказал, что интерес к истории Назарук пытался привить не только взрослым, но и детям, в частности, он создал серию игрушек.

Норштейн признался, что новость о смерти друга стала большим потрясением. «Да, 81 год, а все равно, когда узнаешь о человеке, близком тебе, с которым всю жизнь общался, перезванивался. И это было на протяжении 60 с лишним лет, и вот. Все в жизни имеет свое завершение, но тут важно знать, что ты оставил другим, и по каким дорогам тебя будут вспоминать. А у него дорога одна-единственная, но ветвистая. Это дорога творчества», — заключил он.

Жизнь мультипликатора и живописца

Вячеслав Назарук родился в Москве 4 марта 1941 года в обычной столичной семье. Очень рано, в три года, полюбил рисовать, а позже занялся скульптурой. В 1965 году окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. Ленина (МПГУ). В 1968 году окончил курсы творческих работников Центрального телевидения при Гостелерадио.

В 1966-1967 годах работал художником-оформителем при Министерстве торговли РСФСР. В 1969-1970 годах был сотрудником главной редакции музыкальных телепрограмм Центрального телевидения. В 1970 году попал в «Мульттелефильм» (творческое объединение «Экран») при Гостелерадио, где работал художником-постановщиком до 1989 года. В «Экране» участвовал в создании более 40 рисованных и кукольных мультфильмов, в том числе, «Крошка Енот» (1974), «Бокс» (1980), «Раз ковбой, два ковбой» (1980), «Мама для мамонтенка» (1981), «Чертенок с пушистым хвостом» (1985) и цикл мультфильмов о коте Леопольде (1982-1987).

Затем до 2000 года преподавал живопись в МПГУ, в 2001 получил звание профессора. С 2004 года начал заниматься графикой, станковой живописью и скульптурой.

Также Назарук оформлял книги в качестве иллюстратора, в частности, «А. С. Пушкин. Семь сказок» (2006), и «Медной горы Хозяйка. Уральские сказы» Павла Бажова (1983).

Назарук был автором серии полотен, посвященных русской истории: «Куликовская битва», «Ледовое побоище», «Крещение», «Проводы Перуна», триптих «Слово о полку Игореве» и других. Полотна выставляются в коллекциях Исторического музея (Москва), Музея истории религии (Санкт-Петербург), и хранятся в частных собраниях.

В 1985 году за «Кота Леопольда» получил Госпремию СССР совместно со сценаристом Аркадием Хайтом и режиссером Анатолием Резниковым.

Назарук также стал автором учебно-методических и научных трудов «Использование знаний анимации в написании живописно-исторической картины», «Рисунок. Живопись. Композиция. Пленэр», «Один из методов работы над исторической картиной».