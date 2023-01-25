Эволюция Дженнифер Лопес: от романтических комедий до фильма-памятника в свою честь

27 января на Prime Video, а через пару недель и в российском прокате выходит романтическая комедия «Моя пиратская свадьба» с участием сразу двух Дженнифер: Лопес и Кулидж. В преддверии премьеры обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина вспоминает лучшие проекты с участием Лопес, по которым видна ее экранная эволюция.

«Денежный поезд»/ «Money Train», 1995

close 100% Кадр из фильма «Денежный поезд» (1995) Columbia Pictures Corporation

Несмотря на то, что в боевике об угоне поезда сыграли звезды Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон, Лопес, на тот момент только начинающая свою кинокарьеру, сумела их оттенить.

Проект не стал ни кассовым хитом, ни новым словом в жанре, но помог Дженнифер приоткрыть дверь в большое кино. Ведь всего через каких-то два года она окажется одной из самых многообещающих звезд Голливуда.

«Селена»/ «Selena», 1997

close 100% Кадр из фильма «Селена» (1997) Esparza/Katz Productions

Хотя 97-й оказался для Лопес более чем урожайным (следом вышли выстрелившая в прокате «Анаконда» и авторский криминальный триллер «Поворот» с Шоном Пенном), самой важной премьерой для нее стал байопик «Селена» об одноименной певице. Селена прославила стиль техано — необычную смесь поп-музыки, рока с латиноамериканскими мотивами, который был наиболее популярен в Мексике и на юге США. В возрасте 20 лет Селена стала любимицей миллионов, а в 23 трагически скончалась.

Как принято говорить в таких случаях, Лопес буквально украла личность артистки, воссоздав на экране ее неподражаемый образ и стиль. Картина принесла Дженнифер первую номинацию на «Золотой глобус», второй гонорар размером в $1 млн (первой была все та же «Анаконда») и вдохновила начать собственную музыкальную карьеру.

«Вне поля зрения»/ «Out of Sight», 1998

close 100% Актеры Дженнифер Лопес и Джордж Клуни в фильме «Вне поля зрения» (1998) Universal Pictures

Необязательная и в чем-то дурацкая криминальная комедия Стива Содерберга про влюбившихся друг в друга бандита и копа. В роли преступника — похититель женских сердец Джордж Клуни (который тогда только перешел в ранг суперзвезд), а его экранная возлюбленная и противница — Дженнифер Лопес. Весь фильм состоит из колких шуток, абсурдных и комичных ситуаций между горе-любовниками — и все это на фоне непрекращающегося флирта.

И пусть картина едва окупилась в прокате, она сумела заполучить две номинации на премию «Оскар». А еще подарила нам странный, но интригующий романтический дуэт людей, казалось бы, из совершенно разных миров (представить Клуни и Лопес парой в реальной жизни решительно невозможно).

«Клетка»/ «The Cell», 2000

close 100% Кадр из фильма «Клетка» (2000) New Line Cinema

После небольшого перерыва в съемках из-за старта музыкальной карьеры Лопес вернулась на экраны с проектом, которого от нее никто не ждал. Вместо очередного ромкома (впрочем, этого у нее будет достаточно впереди) она выбрала напряженный и хитро закрученный психологический триллер в духе «Молчания ягнят».

Лопес сыграла роль психотерапевта Кэтрин, участвующей в разработке экспериментального метода проникновения в сознание другого человека. С его помощью она оказалась внутри сознания серийного маньяка в коме, чью последнюю похищенную жертву нужно было успеть найти, пока не стало слишком поздно.

«Клетка» — эстетский и очень стильный триллер нового тысячелетия, нашпигованный отсылками к живописи, скульптуре и массовой культуре. Не фильм, а сплошное визуальное наслаждение (пусть часто и оказывающееся воплощением самого извращенного ночного кошмара).

«Свадебный переполох»/ «The Wedding Planner», 2001

close 100% Актеры Мэттью Макконахи и Дженнифер Лопес в фильме «Свадебный переполох» (2001) Columbia Pictures Corporation

Годом позже на экраны вышел «Свадебный переполох», положивший начало эре Лопес в незатейливых комедиях романтического толка. И пусть критики ломали копья, громя картину, сама она благополучно в 2,5 раза окупилась в мировом прокате и стала идеальным январским релизом — когда уставшим от холода зрителям захотелось искупаться в лучах теплого и добродушного кино.

Но в 2001 году стала очевидна закономерность: хитовые проекты Лопес затмевают ее более серьезные работы, в которых куда лучше раскрывается ее актерский талант. Например, наравне с очаровательным «Свадебным переполохом» вышла драма «Глаза ангела» с Лопес и Джеймсом Кэвизелом (сыграл Иисуса в «Страстях Христовых») в главных ролях. Это куда более зрелая и серьезная история о горечи утраты и попытках справиться с болезненным прошлым.

«С меня хватит»/ «Enough», 2002

close 100% Кадр из фильма «С меня хватит» (2002) Columbia Pictures Corporation

Аналогична ситуация произошла и в 2002-м: пока прокат рвала мелодрама «Госпожа горничная», каким-то странным образом умудрившаяся заманить в каст серьезного драматического титана Рэйфа Файнса (картина трижды окупилась в прокате и стала очередным успешным зимним хитом), в ее тени вышла крепко сбитая драма «С меня хватит».

Фильм затрагивал тему домашнего насилия и рассказывал историю Слим, вынужденной спасать себя и дочь от мужа-тирана. Понимая, что этот побег может затянуться на годы, а супруг-изувер не намерен оставить ее в покое, Слим прекращает бег и решает собственными силами постоять за себя. Если в сказочной «Госпоже горничной» Лопес было достаточно просто влюбленно вздыхать в присутствии героя Файнса, «С меня хватит» потребовал от нее куда большей актерской отдачи на истощение.

«Давайте потанцуем»/ «Shall We Dance?», 2004

close 100% Кадр из фильма «Давайте потанцуем» (2004) Miramax Films

Устав размахивать кулаками, Лопес решила вернуться к своему самому любимому жанру — теплым семейным историям, во время которых можно просто отдохнуть в компании любимых актеров. «Давайте потанцуем» — голливудский ремейк одноименного японского фильма 1996 года. Он рассказывает историю юриста-трудоголика Джона (Ричард Гир), который находит отдушину в бальных танцах. На паркете нет никаких судебных дел, дедлайнов и вечной спешки. Можно расслабиться, выдохнуть и просто довериться ритму танца.

Учить юриста танцевальным па начинает героиня Лопес — тихая и печальная Полина, переживавшая в прошлом личную драму на паркете. Теперь эти герои должны вместе преодолеть свои комплексы и страхи, выступив на чемпионате по танцам.

Пусть фильм без стеснения манипулирует нашими чувствами, есть в нем особое очарование и душевная красота, за которые можно легко простить всю эту избыточную сентиментальность.

«Оттенки синего»/ «Shades of Blue», 2016–2018

close 100% Кадр из сериала «Оттенки синего» (2016–2018) Universal TV

Не самый известный, но один из самых интересных проектов в карьере Лопес. Сериал «Оттенки синего» просуществовал в эфире три сезона, а тон ему задал голливудский небожитель Барри Левинсон («Человек дождя», «Тутси»).

В центре истории — мать-одиночка и коррумпированная сотрудница полиции Харли Сантос (Лопес), которая, желая избежать наказания, становится информатором ФБР по раскрытию нелегальных схем собственного руководства. Получился крепкий, напряженный и лихо закрученный детектив в духе «Отступников» Скорсезе, в котором герои с оружием в руках все время меняются местами: то их держат на прицеле, то они.

«Стриптизерши»/ «Hustlers», 2019

close 100% Кадр из фильма «Стриптизерши» (2019) Annapurna Pictures

Большое возвращение Дженнифер Лопес к драматическому полному метру, с ролью в котором она намеревалась получить заветную номинацию на «Оскар». Достичь этой цели ей так и не удалось, но камбэк получился настолько громким, что она получила очередную номинацию на «Золотой глобус», а антипремия «Золотая малина» наградила ее единственной не издевательской номинацией в категории «за восстановление репутации».

В основе «Стриптизерш» реальная история группы танцовщиц экзотического жанра, которые на фоне мирового финансового кризиса разрабатывают мошенническую схему заработка. Впоследствии эта схема разрушила жизни не только их клиентов, но и самих девушек.

«Стриптизерши» пусть и не самая изобретательная, но правдивая картина о преступлениях и фантомных мечтах о счастье. Сцены, в которых 50-летняя Лопес выполняет почти олимпийские атлетические номера на шесте, — отдельный вид искусства. Дженнифер вложилась в историю душой и телом, поверив в проект и став его главным локомотивом.

«Дженнифер Лопес. Выступление на Супербоуле»/ «Halftime», 2022

close 100% Кадр из фильма «Дженнифер Лопес. Выступление на Супербоуле» (2022) Universal Television Alternative Studios

Начав свою большую голливудскую карьеру с роли в байопике, к 2022-му году Лопес оказалась звездой мирового масштаба. Четверть века спустя артистка снялась в документальном фильме, но уже в собственную честь.

Это картина, рассказывающая о закулисье подготовки Лопес к ее незабываемому выступлению в перерыве Супербоула, где она разделила сцену вместе с Шакирой. Безусловно, это вылизанный до блеска памятник самой себе и проект, обходящий стороной все острые углы (впускать к себе под кожу зрителей артистка не намерена). Вместе с тем это и полезный видеодокумент о том, какого изнуряющего ежедневного труда стоит путь на музыкальном Олимпе — только жесткая дисциплина, строгость к себе и, конечно, сносящая все на своем пути безграничная любовь к делу всей своей жизни.