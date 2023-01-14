«Великая русская актриса». Умерла Инна Чурикова

В субботу в одной из больниц Москвы умерла Народная артистка СССР Инна Чурикова. Прощание с актрисой пройдет в театре «Ленком Марка Захарова», в котором она играла с 1975 года. Широкую популярность Чурикова снискала благодаря ролям в кино – как в «советской классике», так и в современных картинах. «Газета.Ru» вспоминает творческий путь Инны Чуриковой.

Прощание с Народной артисткой СССР Инной Чуриковой пройдет 17 января в театре «Ленком Марка Захарова» в Москве на Малой Дмитровке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

«Прощание с Инной Михайловной Чуриковой пройдет во вторник, <...> на сцене театра», — заявил он.

Варшавер добавил, что Чурикова умерла в одной из московских больниц на 80-м году жизни. Актриса скончалась 14 января.

В разговоре с kp.ru Марк Варшавер сообщил, что Чурикова болела. «Случилось несчастье – ушла из жизни великая русская актриса. Болела? Конечно, болела», — заявил директор.

По его словам, последний раз Инна Михайловна выходила на сцену около пяти месяцев назад. Газета «Комсомольская правда» сообщает, что у актрисы остановилось сердце.

Театр «Ленком Марка Захарова» намерен ходатайствовать, чтобы Чурикову похоронили на Новодевичьем. Однако впоследствии Марк Варшавер сообщил ТАСС, что актрису похоронят на Троекуровском.

Из-за смерти Инны Чуриковой «Ленком» отменил сегодняшний спектакль. Кроме того, не будет спектакля и 17 января, в день прощания.

Свои соболезнования передал семье актрисы президент РФ. «Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой», — сказал представитель Кремля Песков.

В конце июля 2022 года Telegram-канал Baza сообщал со ссылкой на собственные источники, что Инна Чурикова попала в реанимацию после неудачного падения. Актриса приехала в Боткинскую больницу сама, будучи в тяжелом состоянии. После падения она жаловалась на боли в грудной клетке. Врачи диагностировали у Инны Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости, передавало издание.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее. Детство провела в Москве, в подростковом возрасте ходила на занятия в студию при Московском драматическом театре им. Станиславского.

В 1965 году с отличием окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина. После играла в Московском театре юного зрителя и других театрах, а с 1975 года вышла на сцену театра «Ленком» — Ленинского комсомола. Там Чурикова сыграла множество ролей в спектаклях по пьесам Шекспира, Чехова, Гоголя и Достоевского, и многих прочих драматургов.

Чурикова была известна как киноактриса – первую популярность ей принесла роль Марфушки в сказке «Морозко» 1964 года.

Потом были роли в драме о Гражданской войне «В огне брода нет», баронессы в «Том самом Мюнхгаузене» и Вассы Железновой в драме «Васса», а также пронзительная роль провинциальной актрисы, которая вживается в образ Жанны Д'Арк в фильме «Начало». В 2015 году сыграла очень живую эпизодическую роль в фильме Василия Сигарева «Страна ОЗ».

В 1991 году Чурикова получила звание Народной артистки СССР. В 2018 году стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», в 2010 ее наградила Франция – орденом искусств и литературы.

За роль в фильме «Военно-полевой роман» Инна Чурикова получила приз Берлинале «Серебряный медведь». Четырежды была отмечена премией «Ника», столько же раз – театральной наградой «Хрустальная Турандот».

Чурикова была женой кинорежиссера, народного артиста РСФСР Глеба Панфилова.

Российский режиссер Карен Шахназаров назвал в разговоре с «Газетой.Ru» работу над фильмом «Курьер» (там тоже играла Чурикова) одним из самых ярких воспоминаний в своей жизни.

«Ушла великая русская актриса. Вот по-настоящему великая. Сейчас такое время, когда все обесценилось. По каждому поводу говорят «великий», «выдающийся». На самом деле великая актриса или актер — это большая редкость. Вот Чурикова принадлежала к этой редкой породе. Можно смело сказать, что это была великая русская актриса, которая создала по-настоящему глубокие человеческие образы.

Я имел честь с ней работать на фильме «Курьер» и для меня это одно из самых ярких воспоминаний жизни. Выражаю соболезнования семье Инны Михайловны и всем зрителям. Это настоящая потеря, которую ничем не заменишь», — сказал Шахназаров.