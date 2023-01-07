Интервью с режиссером Николаем Хомерики — о «Тесте на беременность» и проблемах театральных вузов

В онлайн-кинотеатре KION вышел четвертый сезон сериала «Тест на беременность». В интервью «Газете.Ru» режиссер проекта Николай Хомерики раскрыл секреты создания мелодрамы и объяснил, почему недолюбливает театральные институты.

— Думаю, что ваше имя как режиссера четвертого сезона сериала «Тест на беременность» для многих стало неожиданностью. Почему вы решили принять участие в проекте?

— Надо честно сказать, что я не сразу согласился на это предложение — взял время на раздумья. Потом решил рискнуть. Думаю, главное для меня, что в сценарии присутствовали характеры и судьбы, то есть сюжет не был «голым». Поэтому я решился попробовать.

— «Тест на беременность» — проект о женских судьбах и деторождении. Кажется, что эта тема может пугать некоторых мужчин. У вас не было страха приниматься за такую историю?

— Страха снимать о деторождении не было, потому что я сам многодетный отец и присутствовал при всех родах. Поэтому не боялся.

— Трудно ли было работать над проектом, связанным с медициной? Случалось ли такое, что некоторые актеры знали в части медицины больше вашего? Все-таки они погружены в эту тему с первого сезона...

— Я сам рос в медицинском кабинете, моя мама — врач-педиатр. Она иногда брала меня с собой на работу, когда не с кем было оставить. Но сам я не врач — нам очень помогали консультанты. И, конечно, актеры, которые снимались в четвертом сезоне, иногда знали больше, чем я. Они мне помогали при съемках.

— Сложно ли начинать работу над проектом с уже сформированным актерским ансамблем?

— Наверное, это можно сравнить с футбольной командой, когда приходит новый тренер. Здесь важно в первые дни наладить контакт со всеми: как только артисты понимают, что их слушают, что их слышат и контакт есть, то боязнь «нового тренера» уходит, начинается сотрудничество.

— Можно ли сказать, что работая над этим сериалом, вы отчасти отдыхали от сложных проектов — типа «Море волнуется раз»?

— Я бы не назвал отдыхом создание «Теста на беременность», здесь просто совсем другой процесс съемок, он очень сложный. И в чем-то было гораздо тяжелее, чем в авторском кино.

close 100% Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

— Сценарий «Теста на беременность» претерпел много ваших правок?

— Я считаю, что сценарий — основополагающий элемент фильма. Как бы хорош режиссер ни был, если в сценарий не заложены определенная драматургия и живые, человеческие диалоги, то сложно будет что-то сделать, как ни старайся. Сценарий это очень важно. Правки, естественно, вносились — мной и креативными продюсерами при участии исполнительницы роли главной героини, которая, конечно же, лучше понимала некоторые вещи, пронеся персонажа через три сезона. В итоге, мне кажется, нам удалось сделать новую историю, при этом находясь одновременно в той вселенной сериала, которая уже была создана.

— Судя по комментариям в соцсетях, некоторые зрители недовольны, что сериал с каждым сезоном отходит от историй пациентов и концентрируется на личной жизни героев...

— Истории пациентов и личная жизнь врачей — одинаково важный элемент для этого сериала. Поэтому здесь самое главное — найти баланс, золотую середину в каждой серии. Рассказать про врачей и про пациентов — это самое сложное по драматургии.

– Снимали ли проект в действующих больницах?

— Основная часть съемок проходила в павильоне, построенном на Мосфильме, где у нас были кабинеты, ординаторские и прочие медицинские помещения. Другая часть съемок проходила в настоящих операционных, потому что такое количество современного медицинского оборудования, которые есть в клиниках, невозможно достать. Персонал больниц, который мы снимали в операционных, нас поддерживал — у проекта очень много фанатов, все пытались нам помочь.

— Один из ваших грядущих проектов — сериал «Сын» с Алексеем Серебряковым и Анной Ардовой. Что это за история? На какой стадии разработки она находится?

— Съемки сериала с рабочим названием «Сын» я закончил перед «Тестом на беременность». Это прекрасный творческий тандем Алексея Серебрякова и Ани Ардовой. Не знаю, могу ли рассказывать подробности, но сейчас проект находится на стадии постпродакшена. Надеюсь, в ближайшие два месяца работа над ним будет закончена — и зритель увидит сериал.

— Сценарий к «Сыну» написал Ариф Алиев. Как вы решили друг с другом поработать?

— С Арифом Алиевым мы правили сценарий, потому что к моменту, когда мне предложили этот сериал, он был уже в каком-то виде написан. Нужно было, как часто это бывает, что-то подправить под себя. Усилить какие-то вещи. Работать с Арифом — замечательно.

— Вы — как режиссер преимущественно полного метра — с охотой снимаете сериалы? Как относитесь к тому, что уже долгое время не утихает зрительский интерес именно к этому формату?

— Я прихожу к выводу, что мне становится интереснее снимать сериалы. Они тоже могут быть разными — авторскими, например. Формат кинотеатров заставляет делать фильмы исключительно аттракционами. В то время как в сериале есть возможность сказать больше о судьбах и характерах.

close 100% Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

— Вы как-то сказали, что все наши театральные институты — зло. Почему?

— Да, большинство театральных институтов — зло для актеров, я считаю. Крайне мало мастерских с преподавателями, которые действительно чему-то учат, а не портят. Многих молодых ребят учат изображать, кривляться. Потом приходится все это исправлять на съемочной площадке.

Что касается молодых режиссеров — я ведь сам вел мастерские. Уделяю внимание жизненному опыту. Чтобы человек не просто был влюблен в кино, хотя это тоже важно, но и имел жизненный опыт. И второе — наблюдательность, имеет ли он эту черту в себе. Поэтому когда я преподавал, первые задания были всегда связаны с документальными этюдами.

— В вашей фильмографии около 20 проектов, в сравнении с некоторыми режиссерами это довольно мало. Вы тщательно подходите к отбору работ?

— Это не так мало. Не помню, чтобы я когда-то был в простое, один проект начинается, другой заканчивается. На данный момент четыре сериала: «Синдром дракона», «Тайна города Эн», «Тест на беременность» и «Единственный сын». И много фильмов разных жанров, мне всегда интересно пробовать что-то новое. Были еще проекты, в которые тоже было вложено много времени, но они так и не были закончены. Я всегда подхожу к отбору с точки зрения «есть ли для меня тут что-то новое».

— Много ли вы смотрите современного отечественного кино?

— Я, к сожалению, смотрю не так много кино. В свое время смотрел очень много, сейчас просто на это физически не хватает времени. И я не хотел бы кого-то выделять из отечественного современного кино, потому что выделишь одного, а другой может обидеться.

— Что, помимо вышеупомянутых проектов, у вас еще сейчас в разработке?

— В разработке находится достаточно большой проект, это исторический сериал про Петербург в начале 20 века.